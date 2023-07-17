Госуправленцы после обучения в РАНХиГС на программе «РЕСУРС России» получат сразу две квалификации

Новая программа бакалавриата Академии получила название «Государственное управление и публичная политика в условиях глобальных вызовов» («РЕСУРС России»). РЕСУРС – это аббревиатура, где Р-равенство, Е-единство, С-справедливость, У-усердие, Р-развитие, С-сила. Именно на таких принципах будет проходить обучение и воспитание востребованных и прогрессивных руководителей госсектора.

«“РЕСУРС России” – уникальная программа. Наши выпускники получат сразу две квалификации: “Государственное и муниципальное управление” и “Бизнес-информатика”. Мы видим сейчас и в перспективе устойчивый спрос на таких специалистов. Программа сочетает лучшие образовательные традиции и новые подходы к формату обучения. Со студентами будут работать как уважаемые лекторы, так и наставники – успешные практики из органов власти, госкорпораций и крупного частного бизнеса. Один из форматов – выездные занятия в регионах России, – рассказал и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров. – Мы с нетерпением ждем талантливых и амбициозных. Что важно – каждый, кто успешно пройдет все этапы отбора на эту программу, сможет получить грант Президентской академии на обучение».

Прием заявок на поступление уже стартовал. Подать заявление на грант можно до 19 июля на сайте Президентской академии, через портал «Госуслуги» или очно в Академии.

В программе будет сделан особый акцент на формирование цифровых компетенций будущих госслужащих. «Цифровые технологии стали неотъемлемым инструментом реализации государственных задач. У современных руководителей должны быть развиты достаточно конкретные навыки, например, управления системами работы с данными и принятия решений на их основе, роботизированными комплексами, государственными информационными системами, созданными на платформе «Гостех», умения создавать ориентированные на клиента цифровые решения, в том числе цифровые государственные услуги и многие другие», – отметила Наталья Гаркуша, продюсер образовательной программы «РЕСУРС России», директор Дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии, директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Обучение на программе пройдет с упором на практику: в учебный план включена разработка и реализация проектов для органов власти, работа в формате лабораторий, экспертных сессий и стажировок. С третьего курса студенты смогут выбрать один из пяти профилей индивидуальной подготовки – стратегическое планирование и экономика; промышленность и транспорт; социальное развитие; природные ресурсы и сельское хозяйство; внутренняя политика и человеческий капитал. В аудиториях ребята будут проводить не более 30% времени, остальное – в лучших управленческих школах России («Сенеж», «Сириус», «Машук», «Таврида»). В числе наставников выступят вице-премьеры Правительства РФ, федеральные министры, губернаторы. Помимо учебы студентов ждут физические активности и командные игры, гармоничное развитие и ресурсный отдых.

Узнать больше на сайте «РЕСУРСа России».

Президентская академия – крупнейший вуз России с 47 филиалами от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии обучается более 270 тысяч человек. Только в рамках высшего образования Академия реализует 1635 программ. Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и дополнительным профессиональным обучением – это более 4,5 тысяч программ. Академия является лидером подготовки управленческих кадров для органов государственной власти всех уровней, а также лидером российского бизнес-образования, входит в десятку лучших российских вузов по версии Forbes и в пятерку самых влиятельных вузов в стране.