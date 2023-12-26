Gotion High-tech провела 13 Конференцию поставщиков и Старт стратегии-2024

Компания Gotion High-tech в городе Хэфэе провела 13 Конференцию поставщиков и Старт стратегии-2024. Данное мероприятие послужило для Gotion High-tech платформой, чтобы представить четыре стратегии на 2024 год: качества, глобализации, НИОКР, системы снабжения, а также выразить признательность своим выдающимся поставщикам в 2023 году и подписать контракты с некоторыми стратегическими поставщиками на 2024 год.

Что касается качества, Gotion планирует усилить контроль технологических возможностей, привести общие показатели качества в соответствие с отраслевыми эталонами, устранить важнейшие болевые точки и в приоритетном порядке повысить качество электрических компонентов. В отношении НИОКР, Gotion всесторонне улучшит показатели своих ячеек второго поколения в массовом производстве, добьется полной автоматизации своих ячеек третьего поколения и приостановит разработку ячеек четвертого поколения, адаптированных под будущий рынок суперзарядки. На фронте глобализации Gotion в 2024 году уделит внимание прорыву на трех ключевых внешних рынках: Америка, Европа и Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Gotion к 2027 году стремится поставить на внешние рынки более 100 ГВт/ч, при этом объем экспортных продаж превысит 100 миллиардов юаней, а доля рынка — 10%. Компания Gotion нацелена позиционироваться как поставщик комплексных услуг в области альтернативной энергетики. Относительно системы снабжения Gotion планирует выстроить эту систему на принципах устойчивого развития, чтобы она отвечала требованиям корпоративной социальной ответственности и экологическим требованиям. Это предполагает помощь в регулировании углеродных выбросов у поставщиков, проведение исследований выбросов углерода поставщиками и постепенную минимизацию выбросов углерода поставщиками.

По сравнению с 2023 годом компания Gotion заметно ускорила усилия по глобализации. Так, аккумуляторы, поступающие с базы в Гёттингене в Германии и совместного производственного предприятия в Таиланде, сходили с конвейера. Были сделаны первые шаги для инвестирования в завод по производству аккумуляторных батарей в США. Кроме того, компания Gotion подписала соглашение о сотрудничестве с Pacific Green Technologies (PGT) о поставке систем хранения электроэнергии объемом 450 МВт/ч для II очереди проекта связки аккумуляторных батарей PGT в энергетическом парке Ричборо, графство Кент, Великобритания, который на сегодняшний день является крупнейшим проектом Великобритании по аккумуляторному хранению электроэнергии. Gotion GmbH также подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Pod Point, одним из крупнейших поставщиков инфраструктуры зарядных станций для автомобилей в Великобритании. Эта инициатива направлена на содействие сотрудничеству в области исследований и разработок технологий, а также производства аккумуляторных батарей, что позволит создать для клиентов конкурентоспособные предложения по хранению электроэнергии.