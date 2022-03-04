Goya Europa откликнулась на международный призыв об оказании помощи украинцам

Компания Goya Europa, являющаяся европейским подразделением компании Goya Foods Inc., направит сотни тысяч килограмм продовольствия украинцам в ответ на международный призыв об оказании критически важной помощи в виде продовольствия, топлива и медикаментов. Благодаря своим многочисленным объектам и своей сети дистрибьюторов по всей Европе компании Goya имеет возможность оперативно предоставлять гуманитарную помощь и доставлять товары в Украину и в Польшу, куда бегут многие беженцы.

«Благодаря нашей глобальной инициативе Goya Gives, мы всегда находились на передовой программ по оказанию гуманитарной помощи в зоны бедствий, однако в этот раз ситуация особенно чрезвычайная, гибнут простые граждане, и мы не можем мириться и ничего не делать, — заявил президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унануэ (Bob Unanue) | Goya Europa. — Мы рады своему удобному географическому расположению, и нам посчастливилось иметь возможность ответить на призыв о помощи. Мы направляем наши молитвы и нашу любовь народу Украины и всем тем, кому приходится подвергать собственную жизнь опасности, чтобы помочь тем, кто нуждается в защите».

«Стратегическое расположение Goya Europa позволяет нам реагировать с необходимой быстротой. Мы уже приступили к организации поставок продуктов питания через наших партнеров по дистрибуции в Польше и Украине», — заявил генеральный директор компании Goya Europa Уильям Унануэ (William Unanue). Через инициативу Goya Gives компания пожертвовала более 2 миллионов килограмм продовольствия во время пандемии, почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Пуэрто-Рико во время урагана Мария, почти 200 тысяч килограмм продовольствия голодающему народу Венесуэлы во время правительственных волнений и почти полмиллиона килограмм продовольствия населению Гаити после землетрясения, а также дома в своей стране во время ураганов «Сэнди», «Айзек», «Харви», «Айрин» и «Ида».