Группа Газпромбанка и Госкомпания Автодор представили совместную лизинговую компанию

Действующий в рамках стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанк, Газпромбанк Лизинг и госкомпания «Автодор» презентовали программу обновления парка дорожно-строительной техники с предоставлением льготного лизинга с субсидией Минпромторга РФ от новой лизинговой компании «Автодор-Лизинг», ранее созданной при участии Банка.

В ходе брифинга в пресс-центре «Известий» спикеры, среди которых Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников; Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин и первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике Госкомпании «Автодор» Игорь Коваль рассказали о деталях программы «Автодор-Лизинг», условиях финансирования и видах зарубежной техники, доступной для заказа на территории России.

В рамках мероприятия также состоялось подписание первого лизингового договора между «Автодор-Лизингом» и компанией «Новосибирскавтодор». «Банк и государственную компанию «Автодор» связывают давние тесные отношения, и сегодня мы переворачиваем новую страницу нашего партнерства. Мы работали над этим проектом более полугода, и считаем, что нашли то решение, которое будет максимально продуктивным для игроков отрасли дорожного строительства. Сотрудничество с динамично развивающейся компанией «Газпромбанк-Лизинг» позволит участникам рынка закупать технику на самых выгодных условиях. Сейчас банки перестали быть сугубо финансовыми институтами и являются полноценными технологическими платформами с собственными IT- и интеграционными решениями, позволяющими контролировать целевое использование средств, по-иному выстраивать закупочную деятельность, эффективно управлять проектами, имея в своем распоряжении огромный массив информации. Всеми этими преимуществами обладает Группа Газпромбанка», – отметил Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка Олег Мельников.