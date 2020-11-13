Группа NOFORMAT вне формата, или как колхозные панки штурмуют столичную рэп-сцену

Осенью этого года группа NOFORMAT заявила о себе скандальным клипом на песню «Молочная», в котором участники проекта исполняют сатирические куплеты в своем неповторимом стиле – рашн кантри хип-хоп. В данной видеоработе вниманию зрителя представляются во всей красе «прелести» деревенской жизни, сельскохозяйственная техника с животными и, трудовые будни секс-доярок. Все это завернуто в остросюжетный сценарий (но лучше все это увидеть своими глазами).

Творчество исполнителей полностью ломает шаблонные образы новомодных, татуированых рэп-нарциссов с цветными косичками, поющих сладкими голосами под автотюн. Песни от NOFORMAT, это совсем другое. Брутальная читка с советской мелодичностью, что-то народное, задушевное, близкое каждому русскому человеку. А в самобытных аранжировках, и ироничных, но в тоже время искренних, текстах для многих слушателей прослеживается влияние культовой панк-рок группы «Сектор газа».

Так в современных реалиях группа NOFORMAT набирает популярность, прежде всего среди поколения, выросшего в 90х. И на данном примере, в очередной раз можно убедиться в том, что все новое это хорошо переработанное и усовершенствованное старое.

Ссылка: https://instagram.com/noformatgroup