Группа Russ помогает стать Иркутску технологичнее

Группа Russ установит 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 года.

В рамках стратегии цифровизации инвентаря во всех регионах своего присутствия группа компаний Russ планирует установить 80 цифровых экранов в Иркутске в первой половине 2024 года. В новую цифровую сеть войдут 19 ситибордов, 57 билбордов и 4 суперсайта. Кроме того, в Иркутске проходит замена всех старых пилларов на новые роллерные конструкции и глобальное обновление статичного инвентаря.

«Для Russ важно, чтобы российские города стали удобнее, комфортнее и технологичнее. Местные власти провели колоссальную работу по обновлению внешнего облика Иркутска. Новая утвержденная схема и демонтаж незаконных рекламных конструкций, ставка на цифровые форматы и плановое обновление статичного инвентаря – все это создает современный облик города, сохраняя его исторический образ. Внедрение единых стандартов наружной рекламы и самых современных форматов кросс-канального размещения дают рекламодателям новые возможности для их рекламных кампаний, а также позволяют легко и быстро оценить их результат. Это приводит к увеличению инвестиций в наружную рекламу со стороны брендов, развитию локального бизнеса, приходу в регион крупных федеральных рекламодателей», – сказала директор по продажам в регионах Группы Russ Александра Синявская.

На данный момент сеть Russ охватывает 135 российских городов. Один из векторов развития регионального рынка наружной рекламы — наращивание цифрового инвентаря. Цифровые форматы размещения делают наружную рекламу еще более доступной для местного бизнеса, что способствует его развитию.