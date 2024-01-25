Гуандун на выезде: ангелы, дарящие зрение на Фиджи

Через цикл передач «Guangdong on the Road» (Гуандун на выезде) GDToday объединяет усилия с международными корреспондентами и проливает свет на партнерство с провинцией Гуандун в рамках инициативы «Пояс и путь».

В 2023 году исполняется 60 лет с момента отправки Китаем своей первой медицинской команды за рубеж. По словам Чжоу Цзяня (Zhou Jian), посла Китая на Фиджи, инициированные Китаем проекты медицинской помощи в странах тихоокеанских островов, например «Brightness Journey» (Путь к свету), в рамках которого выполняется проверка глаз и проводятся хирургические операции, помогли 260 тысячам местных пациентов.

В этой передаче корреспондент GDToday совместно с телеканалом Mai TV отправляется на Фиджи и в больницу Colonial War Memorial Hospital, одну из самых больших в странах тихоокеанских островов, чтобы изучить истории китайской медицинской команды, ее фиджийских партнеров и пациентов.