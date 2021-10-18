Губернатор Калужской области провел совещание по ситуации с заболеваемостью COVID-19

18 октября в ходе заседания регионального правительства губернатор Владислав Шапша отметил, что в области сложилась тревожная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это повлекло рост нагрузки на медицинские учреждения. На прошлой неделе в Калуге начал принимать первых пациентов новый инфекционный госпиталь, который способен принять до 450 пациентов. «Мы мобилизовали на это серьёзные региональные средства», — заметил губернатор. Он также подчеркнул, что госпиталь оснащён всем необходимым оборудованием и, что особенно важно, имеет кислородную станцию. «Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере», — отметил глава региона.

Владислав Шапша особо подчеркнул, что благодаря строительству госпиталя удалось решить сразу две задачи: увеличен резерв инфекционных коек, а также появилась возможность разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой помощи пациентам с другими патологиями. В первую очередь речь идёт о сосудистом центре. «Прошу министерство здравоохранения внимательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты – та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к её оказанию в полном объёме», — поручил Владислав Шапша.

Источник: https://admoblkaluga.ru/