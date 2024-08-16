Guide outdoor представила оптические устройства премиум-класса

Компания Wuhan Guide Sensmart Tech Co., Ltd запустила Guide outdoor, новый суббренд, специализирующийся на тепловизионной оптике и оптике ночного видения.

Guide outdoor поставляет оптические устройства премиум-класса для охотников, наблюдателей за природой, любителей активного отдыха, сотрудников правоохранительных органов и спасательных команд в более чем 70 странах. Ассортимент продукции включает в себя термомонокуляры, термобинокли, термоприцелы, зажимные аксессуары, цифровые приборы ночного видения, крепежные аксессуары, мобильные приложения и т. д.

Guide outdoor official website, specialist in outdoor optics

Наряду с предложением более широкой линейки продуктов, Guide outdoor рассчитывает принести новый, свежий, современный имидж бренда, чтобы поддержать миссию «Преимущество для общественности с помощью технологии Smart Sensing». За последние 20 лет компания Guide outdoor занималась усовершенствованием наружной оптики с помощью технологических инноваций и производственных улучшений.

Научно-исследовательская команда занимается продвижению технологии тепловидения с такими инновациями, как меньшие размеры пикселей, более четкая визуализация и снижение энергопотребления.