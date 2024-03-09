Guide sensmart представила на IWA Germany новейшие продукты ночного видения

IWA OutdoorClassics 2024, ежегодно проводимая в Нюрнберге, Германия, имеет широкую известность за свой профессионализм и масштабы выставки. Она признана крупнейшей в Европе выставкой тактического, охотничьего и уличного снаряжения. Мероприятие объединяет известные профессиональные бренды и демонстрирует множество новых технологий и оборудования. Любители видов спорта на открытом воздухе, охотники и тактические болельщики со всего мира посещают данную выставку.

Guide sensmart at the IWA OutdoorClassics 2024

Компания Guide sensmart представила на выставке целый ряд инновационных тепловизионных камер, в том числе некоторые из своих классических продуктов. Компания получила высокую оценку от своих клиентов, в основном любителей и профессионалов активных видов отдыха. Клиентов впечатлили дизайн и технологические новинки представленных продуктов. Мероприятие также ознаменовало дебют двух новых продуктов, портативного тепловизионного монокуляра серии TJ и тепловизионной насадки серии TB, которые привлекли большое внимание участников.

Портативный тепловизионный монокуляр серии TJ

Эта серия демонстрирует замечательную производительность, четкое качество изображения и повышенную прочность, что делает ее отличным компаньоном в темное время суток. Серия TJ LRF имеет лаконичный внешний вид и незаметные кнопки, что облегчает работу с насадкой с одинаковой легкостью как для левшей, так и для правшей. Эта функция позволяет пользователям быстро и точно следить за целями в темноте, повышая их эффективность.

TJ series handheld thermal imaging monocular & TB series clip-on thermal imaging attachment

Тепловизионная насадка серии TB

Для комфорта пользователя и мобильности продукта серия TB оснащена корпусом из магниевого сплава, который более чем на 20 % легче аналогичных продуктов. Кроме того, устройство имеет компактную конструкцию и меньший размер. Дисплей Full HD AMOLED обеспечивает более четкое изображение и позволяет пользователю видеть больше деталей на экране.