Guide Sensmart представила новые термографические устройства на ELEX SHOW SURREY 2023

Завершилась выставка ELEX SHOW SURREY 2023. Эта крупнейшая в Соединенном Королевстве выставка электротехнической и энергетической отраслей привлекает широкий спектр специалистов и компаний, работающих в сегменте электрооборудования. На этом мероприятии компания Guide Sensmart представила новейшую серию PR и решения для энергетики, промышленного измерения температуры, защиты от пожаров и других областей. Целью компании было предложить инновационные и полезные изделия и услуги клиентам во всем мире.

Guide Sensmart Team at the Elex Show Surrey 2023

Компания Guide Sensmart активно работает над расширением ассортимента термографических устройств. В том числе портативных термокамер, термографических онлайн-устройств и интеллектуальных платформ управления устройствами Интернета вещей. Эти изделия позволяют создать эффективное, точное и надежное решение для измерения температуры по инфракрасному излучению, которое можно использовать в различных отраслях, в том числе в энергетике, промышленном производстве, здравоохранении и научных исследованиях. Характеристики измерения энергии этими устройствами отличные и отвечают различным требованиям, предъявляемыми к измерению температуры.

С 9 по 12 января 2024 года в США, в конференц-центре Лас-Вегаса пройдет выставка потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show). На этом мероприятии компания Guide Sensmart представит свои новейшие предложения, в том числе термокамеры и инфракрасные прикладные решения, предназначенные для умного производства, потребительской электроники и умных домов. Приглашаем заинтересованных лиц посетить стенд компании Guide Sensmart в центральном зале (Central Hall 21844) и лично убедиться в выдающихся возможностях инфракрасной термографической технологии.

Более того, компания Guide Sensmart также примет участие в выставке Big 5 Global 2023, которая пройдет во Всемирном торговом центре Дубай с 4 по 7 декабря. Эта выставка станет платформой для демонстрации компанией Guide Sensmart своих инновационных изделий и решений, адаптированных под отрасль систем ОВКВ. Посетителям предлагается посетить стенд компании Guide Sensmart в зале 1, зоне 50, где они смогут принять участие в конструктивном обсуждении и лично познакомиться с новыми инфракрасными устройствами компании.