Гуйчжоу ускоряет внедрение программы «East Data & West Computing» для роста экономики

В эпоху интеллекта данные служат «ключевым активом» для стимулирования экономического развития, а также важным двигателем стимулирования местного экономического развития в Гуйчжоу.

За последнее десятилетие за счет активного развития индустрии больших данных в Гуйчжоу создали несколько суперкрупных центров обработки данных для China Mobile, China Unicom, China Telecom, Huawei, Tencent и Apple. Предприятия, связанные с большими данными, такие как Esgyn, ZK-Vision и Pilot Information, развивались быстрым темпами, а промышленный кластер обеспечил устойчивый импульс.

На основе больших данных экономический рост Гуйчжоу непрерывно ускоряется. Статистика показывает, что средний экономический рост Гуйчжоу является самым высоким за десять лет в Китае с 2011 г. по 2021 г., увеличившись на 248,8%, а ВВП Гуйчжоу достиг 2,016.46 млрд юаней в 2022 г., увеличившись на 70.60 млрд юаней по сравнению с индексами 2021г.

В 2022 году Гуйчжоу официально стал одним из национальных вычислительных узлов в рамках программы «East Data & West Computing», а Gui’an стал одним из 10 кластеров национальных центров обработки данных в Китае. Для создания зоны развития и инноваций цифровой экономики Гуйчжоу ускоряет строительство нового поколения цифровой инфраструктуры, такой как центры обработки данных, вычислительные сети и 5G, уделяя особое внимание программе «East Data & West Computing» для непрерывной оптимизации промышленной планировки центров обработки данных.

Что касается центров обработки данных, то к концу марта в Гуйчжоу было построено, в общей сложности, 18 крупных и сверхкрупных центров обработки данных, включая 8 сверхкрупных центров обработки данных. Их пропускная способность превышает 2.25 миллионов единиц, а скорость загрузки серверов – до 60.53%.

Что касается информационной инфраструктуры, то к концу марта в Гуйчжоу были созданы 2,362 новых базовых 5G станций. В общей сложности установлено 87,000 базовых 5G станций и использовано 1.916 миллионов километров оптических кабелей.

В конце апреля этого года основная вычислительная база для первого этапа национальной фазы (Guizhou) Hub Node из National Integrated Computing Network вступила в фазу окончательной отладки оборудования и скоро будет введена в эксплуатацию. Она станет окном распределения вычислительных мощностей в провинции Гуйчжоу и обеспечит высококачественные вычислительные услуги соответствующим предприятиям в Гуйчжоу, и даже по всей стране.

Кроме того, в Гуйчжоу одновременно продвигают два ключевых проекта в новом районе Gui – центр обработки данных NetEase и Midea Cloud Data Center, инвестиции которых превышают 1 млрд юаней, в целях расширения возможностей строительства программы «East Data & West Computing» и помощь в создании национальной вычислительной базы.

Опираясь на фундамент, заложенный планировкой индустрии больших данных на протяжении многих лет, инвестиционная ситуация соответствующих отраслей в Гуйчжоу продолжает улучшаться. Согласно информации Big Data Bureau Гуйчжоу, в первом квартале 2023 года в провинции Гуйчжоу завершили проект по инвестированию в сферу обработки больших данных в размере 8.078 млрд юаней, в том числе 1.499 млрд юаней было инвестировано в программу «East Data & West Computing».

В целях создания экологической среды для инновационного развития цифровой экономики в этом году также проведут мероприятия по всей провинции Гуйчжоу «Год строительства Big Data Projects» с целью завершения проектных инвестиций в объеме 20 млрд юаней в области обработки больших данных и внедрения более 200 проектов цифровой экономики с устойчивым ростом.