Гуляй, читай, меняйся: в каких парках снова работает буккроссинг

Городские парки приглашают поделиться прочитанными книгами и познакомиться с новыми произведениями и авторами.

С приходом теплой весенней погоды в столичных парках снова начал работать буккроссинг. Сейчас там открыто 11 точек обмена книгами. Большинство из них представляют собой отдельные павильоны с книжными полками, столами, скамейками и стульями. Другая часть — специальные стеллажи в помещениях парковых клубов и студий.

«Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки. Там можно приятно провести время за чтением», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В Бабушкинском парке, в парке «У Джамгаровского пруда», в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке «Митино» зоны обмена книгами открыты ежедневно с 10:00 до 18:00.

В сквере по Олонецкому проезду павильон для чтения расположен со стороны дома 14/1. В нем можно не только читать, но также работать и проводить встречи. Пункт обмена книгами в ландшафтном парке «Митино» находится на Фестивальной площади, слева от сцены.

В Бабушкинском парке книжные полки можно найти в шахматно-шашечном павильоне, который расположен напротив дома 15 в Янтарном проезде. А в парке «У Джамгаровского пруда» пункт буккроссинга находится слева от танцевальной площадки.

В парках есть пункты обмена книгами, работающие круглосуточно. Например, деревянный павильон в «Кузьминках» принимает гостей в любое время. Пункт располагается на центральной площади.

Пункт буккроссинга в Перовском парке находится в крытой беседке рядом с Купавенским прудом. Прийти сюда можно в любой день и час.

В Воронцовском парке точка буккроссинга в шахматном павильоне также открыта в любое время суток. На стеллаже можно найти разнообразные издания: классику, произведения современных авторов, книги для детей, журналы.

В парке «Северное Тушино» полка обмена книгами находится в павильоне «Клуб развития и творчества», это здание возле южного входа напротив Химкинского бульвара. Пункт буккроссинга открыт по воскресеньям с 11:00 до 15:00.

А в парке «Фили» шкаф с книгами расположен в арт-студии «Филька» рядом с главным входом. Здесь проводят бесплатные лекции, творческие и поэтические вечера. Она открыта ежедневно с 10:00 до 22:00.

Полка для обмена книгами есть также в зоне отдыха «Терлецкая дубрава», найти ее легко в павильоне «Лекторий» на главной площади у памятника ямщику. Взять любую книгу и оставить прочитанную можно с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00.

В парке «Сокольники» нельзя взять книгу, но можно совершить добрый поступок — передать прочитанные произведения в фонды сельских библиотек. Для этого здесь есть специальный контейнер. Его можно найти на первом этаже в здании дирекции, слева от главного входа (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1). Точка сбора книг работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

В Измайловском парке буккроссинг будет работать с 20 мая в помещении книжного павильона «Библио-парк». Он находится неподалеку от Круглого пруда, слева от главной сцены. Часы работы «Библио-парка» — с 10:00 до 20:00.