Гуманистический дух Цюйчжоу на международной арене

В г. Цюйчжоу прошло мероприятие «Гуманистический дух Цюйчжоу в новую эпоху выходит на международную арену». Во время мероприятия были обнародованы официальные переводы квинтэссенции гуманистического духа Цюйчжоу в новую эпоху, выраженной в 12 иероглифах, а именно — «Вежливость и уважительность, открытость и достоинство, лидерство через инновации». Кроме того, был объявлен список финалистов и лучшие переводчики в рамках коллективного мероприятия «Гуманистический дух Цюйчжоу в новую эпоху выходит на международную арену». Размер самой высокой премии составил 20 000 юаней.

В мае 2023 года Цюйчжоу инициировал глобальное движение по продвижению гуманистического духа Цюйчжоу в новую эпоху на международной арене. К нему присоединились участники из 56 стран и районов со всего мира; было получено 9651 работа. «Жэньминь жибао», Информационное агентство «Синьхуа», CCTV и другие СМИ широко освещали все события в рамках этого движения. Благодаря мощной сети распространения, включающей Twitter Пресс-канцелярии Госсовета Китая, аккаунт China Net в Facebook и англоязычный сайт Zhejiang English Net с их многочисленными линками и активным продвижением, количество кликов со стороны заинтересовавшихся пользователей международной сети превысило 35 млн.

«В процессе городского развития и строительства провозглашается гуманистический дух, который охватывает основные сферы современного социального развития страны», — сказал глава Института перевода Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Хуан Юйлун. Интернационализация – это вопрос, на который необходимо ответить в целях сегодняшнего городского развития. Мероприятие по продвижению гуманистического духа Цюйчжоу в новую эпоху на международной арене не только охватывает другие пять официальных языков ООН, помимо китайского, но и новое содержание, новаторские формы и различные каналы выражения этого духа. «Все это должно оказать благоприятное содействие в деле пропаганды города и повышения способностей города к международному распространению, а также, как я надеюсь, поспособствует формированию нового имиджа Цюаньчжоу и станет примером для других городов Китая».

«Когда я увидел видео, присланные выходцами из Цюйчжоу и зарубежными друзьями из Египта, Австралии, Франции, Беларуси, Боливии и других стран, я был очень тронут», — сказал Вань Шаохуа, выступивший представителем гуманистического духа Цюйчжоу в новую эпоху. Благодаря этому движению конфуцианская культура в южном регионе Китая вышла на более широкую платформу и способствовала выходу китайской культуры в мир.

«Во время участия в мероприятии я всем сердцем ощутила бесконечное очарование Цюйчжоу». Финалистка испанской версии Ай Лянь преподает в китайском университете и глубоко интересуется культурой и историей Цюйчжоу. Она не сомневается в том, что Цюйчжоу с его богатым гуманитарным наследием и культурной открытостью несомненно сыграет важную роль в деле обмена и взаимного заимствования между цивилизациями, расположенными вдоль «Пояса и пути».

«Гуманистический дух Цюйчжоу в новую эпоху уходит корнями в историко-культурное прошлое. Унаследованный в непрерывной борьбе он устремлен в будущее и выступает не только яркой отличительной чертой культурного контекста Цюйчжоу, но и духовным ориентиром будущего. Можно сказать, что он имеет китайский характер, но в то же время его отличает международный стиль». Представитель Отдела пропаганды Горкома Цюйчжоу сказал, что в настоящее время международное видение, мышление, идеи и стандарты постепенно проникают во все аспекты жизни города, и «в дальнейшем перед Цюйчжоу встанут богатые и разнообразные возможности интернационального развития, и он непременно станет местом встречи различных цивилизаций мира».