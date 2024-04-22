Гуманитарная помощь от фонда «Орион» доставлена в школы ДНР блогером Алексеем Столяровым

Известный спортивный блогер Алексей Столяров совершил поездку гуманитарного характера в города Донецкой Народной Республики. Как участник миссии фонда гуманитарных инициатив «Орион» спортсмен привез в школы Енакиево и Дебальцево гуманитарную помощь – требуемое для занятий спортивное снаряжение. Также блогер провел встречи со школьниками и педагогами, поговорил с ними о развитии спорта в республике, принял участие в фотосессии с ребятами, раздал всем желающим автографы.

Алексей Столяров передал от фонда «Орион» школе № 13 Енакиево футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и спортивные маты. Это спортивное снаряжение необходимо одному из самых крупных учебных заведений города, где учатся 620 учеников. Также Алексей Столяров провел в школе урок физкультуры для старшеклассников, частью которого стал товарищеский футбольный матч.

В Дебальцевской школе № 5 Алексей Столяров организовал для ребят на уроке физкультуры разминку и баскетбольный матч. Команда этого учебного заведения как раз готовится к участию в республиканском турнире по баскетболу. Администрации школы спортсмен передал от фонда «Орион» форму, маты, скакалки, а также все для баскетбола и волейбола.

Рассказывая о поездке в Донецкую Народную Республику, Алексей Столяров восхитился учителями физкультуры, работающими в школах, заметив: они занимаются любимым делом, что очень хорошо чувствуется. Также спортивный блогер рассказал, как были рады встрече школьники, принимавшие гостей с распростертыми объятиями, с каким удовольствием они тренировались, как много ребят занимается в спортивных залах своих школ.

С гуманитарной миссией фонда «Орион» Алексей Столяров ездит в новые регионы России регулярно. Прежде он уже посещал Донецк, Перевальск и Луганск.