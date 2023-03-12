GWM представляет новую гибридную технологию для ускорения процесса электрификации

10 марта GWM провела мероприятие INTELLIGENT NEV в своем Китайском технологическом центре.

В мероприятии приняли участие тысячи авторитетных СМИ, которые обсудили направление развития и тенденции передовых технологий новой индустрии энерготранспортных средств. Кроме того, GWM провела одновременную прямую трансляцию, которая привлекла множество пользователей.

В ходе этого мероприятия компания GWM President Mu Feng представила новую декларацию бренда: «Новая энергоэффективность GWM Intelligent — больше эффективности, больше дальности пробега и повышение безопасности». Он заявил следующее: «GWM всегда придерживалась стратегии развития интеллектуальной энергетики. В будущем GWM будет применять базовые технологии для предоставления более современных интеллектуальных продуктов, в основе которых лежат новые энергоносители, удовлетворяющие спрос пользователей на более чистую и безопасную мобильность жизни».

GWM постоянно совершенствует свою новую энергетическую и интеллектуальную компоновку с полной производственной цепочкой транспортных средств, охватывающей гибридную архитектуру, силовые батареи, водородную энергию, электроприводную технологию, интеллектуальную кабину, интеллектуальное вождение и интеллектуальное шасси.

Для гибридной архитектуры GWM разработала стратегию параллельного развития нескольких архитектур, продолжая оптимизировать ее, обеспечивая мощную техническую поддержку для преобразования электрификации. На этом мероприятии компания GWM также представила обновленную гибридную технологию – Hi4.Технология Hi4 представляет собой новую гибридную систему, сочетающую в себе полный гибридный интеллектуальный привод. Она может достичь баланса между высокой эффективностью и высокой производительностью во всех сценариях.

В апреле этого года GWM планирует представить первую модель с использованием этой гибридной технологии. К 2024 году вся линейка энергетических продуктов GWM будет оснащена полным электроприводом, что обеспечит пользователям более эффективное и экологически безопасное вождение.

Компания GWM уже представила ряд новых энергетических продуктов по всему миру, включая HAVAL, H6 HEV/PHEV, HAVAL JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, WEY Coffee 01 и GWM ORA. Ее ведущая интеллектуальная энергетика завоевала признание со стороны СМИ и пользователей.

GWM продолжит углублять свою новую энергетику и интеллектуальную стратегическую трансформацию, а также внедрять новые источники энергии и интеллектуальные технологии в новые модели автомобилей. Компания стремится к созданию более диверсифицированной структуры продукции на новых энергоносителях, обеспечивая пользователям всего мира возможность более качественного выбора.