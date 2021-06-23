HAFFEN обновила клапаны для двигателей Камминз

Под высокие требования к износоустойчивости во время строительного и сельскохозяйственного сезона 2021 года компания HAFFEN запустила производство обновлённых клапанов для двигателей Камминз. Увеличен срок службы, повышена устойчивость к высоким нагрузкам.

При изготовлении новых клапанов применяется технология азотирования стали. Обновление технологии производства позволило повысить твёрдость клапанов, увеличило износоустойчивость, улучшило сопротивляемость коррозии и снизило коэффициент трения. Клапаны стали более устойчивы к нагреванию, высоким температурам, высокому давлению и перегрузкам двигателя. Обновлённый вариант более устойчив к прогоранию по сравнению с обычными клапанами. Увеличился общий ресурс службы.

Это обновление особенно актуально сейчас, в сезон строительных и сельскохозяйственных работ, когда техника эксплуатируется на пределе нагрузки. Использование новых клапанов снижает риск поломки двигателя, позволяет в срок и без перебоев выполнять строительные и сельскохозяйственные работы.

О компании HAFFEN

Производство запчастей для дизельных двигателей Камминз, которые устанавливаются на малотоннажные грузовые автомобили Газель, дизельные грузовые автомобили КАМАЗ и другую промышленную и судовую технику. 12 лет экспертизы на рынке. Все запчасти HAFFEN защищены официальной гарантией. Быстрая доставка и замена запчастей со склада в России. Сайт производителя: https://haffen.com. Телефон: 8-800-222-2687

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