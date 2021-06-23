HAFFEN обновила клапаны для двигателей Камминз

Под высокие требования к износоустойчивости во время строительного и сельскохозяйственного сезона 2021 года компания HAFFEN запустила производство обновлённых клапанов для двигателей Камминз. Увеличен срок службы, повышена устойчивость к высоким нагрузкам.
При изготовлении новых клапанов применяется технология азотирования стали. Обновление технологии производства позволило повысить твёрдость клапанов, увеличило износоустойчивость, улучшило сопротивляемость коррозии и снизило коэффициент трения. Клапаны стали более устойчивы к нагреванию, высоким температурам, высокому давлению и перегрузкам двигателя. Обновлённый вариант более устойчив к прогоранию по сравнению с обычными клапанами. Увеличился общий ресурс службы.
Это обновление особенно актуально сейчас, в сезон строительных и сельскохозяйственных работ, когда техника эксплуатируется на пределе нагрузки. Использование новых клапанов снижает риск поломки двигателя, позволяет в срок и без перебоев выполнять строительные и сельскохозяйственные работы.
О компании HAFFEN
Производство запчастей для дизельных двигателей Камминз, которые устанавливаются на малотоннажные грузовые автомобили Газель, дизельные грузовые автомобили КАМАЗ и другую промышленную и судовую технику. 12 лет экспертизы на рынке. Все запчасти HAFFEN защищены официальной гарантией. Быстрая доставка и замена запчастей со склада в России. Сайт производителя: https://haffen.com. Телефон: 8-800-222-2687
Подробнее об обновленной линейке клапанов:
- 0065 — Клапан впускной ГБЦ ISF 3.8, ISBe, ISDe 3940735
- 0067 — Клапан выпускной ГБЦ ISF 3.8, ISBe, ISDe 3940734
- Клапана устанавливаются на двигатели Серии B (ISBe, ISDe, B4.5 , B6.7, QSB) для:
- Автобусы ПАЗ 3203 / 3204 / 32054-03 / 3237;
- НЕФАЗ 5299, КамАЗ 53605, 5308, 4308, 43253, 65115, 43255.
- КАВЗ 4235, 4238, ЛиАЗ 5256.53
- КамАЗ 53605, 5308, 4308, 43253, 65115, 43255