HAFFEN презентовала новые водяные насосы на выставке “День Донского поля — 2021”

Общество
29 июля 2021

На выставке “День Донского поля — 2021”, где традиционно демонстрируются последние достижения агробизнеса, компания HAFFEN представила посетителям новые водяные насосы, совместимые с двигателями повышенной мощности КАММИНЗ М-11.

Двигатели КАММИНЗ М11 востребованы в сельском хозяйстве и строительстве, где поломка или простой техники приводит к финансовым потерям и потере урожая. Работающие в условиях особой срочности и с постоянными перегрузами двигатели требуют соответствующих по качеству насосов. Разработчики HAFFEN подошли с ответственностью к созданию водяного насоса, который не подведет даже в сложных ситуациях.

Кроме расширения ассортимента водяных насосов, HAFFEN представила на выставке “День Донского поля” новую упаковку для запчастей. Теперь все автозапчасти компании упаковываются в заметную оранжевую коробку с логотипом HAFFEN.

Выставка “День Донского поля” прошла уже в пятый раз при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Мероприятие ежегодно объединяет специалистов аграрной отрасли, производителей техники и разработчиков современных агротехнологий, в том числе такие компании как “Ростсельмаш”, “Россельхозбанк”, ЩЁЛКОВО АГРОХИМ и “Альтаир СМ”.

О компании HAFFEN

Производство запчастей для дизельных двигателей Камминз, которые устанавливаются на малотоннажные грузовые автомобили Газель, дизельные грузовые автомобили КАМАЗ и другую промышленную и судовую технику. 12 лет экспертизы на рынке. Все запчасти HAFFEN защищены официальной гарантией. Быстрая доставка и замена запчастей со склада в России. Сайт производителя: https://haffen.com. Телефон: 8-800-222-2687

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