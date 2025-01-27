Haier на Australian Open: партнерство, прославляющее инновации  

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open, AO), один из главных теннисных турниров Большого шлема в мире, стартовал в Мельбурн-парке. Haier, мировой лидер в области бытовой техники и бытовой электроники, объявил о своем партнерстве в качестве официального спонсора телевизоров и бытовой техники для соревнований AO и Summer of Tennis с 2025 по 2027 год. Это сотрудничество знаменует собой первое партнерство Haier с АО.

Ли Хуаган (Li Huagang), старший вице-президент Haier Group и председатель и генеральный директор Haier Smart Home, заявил: «Это партнерство с Australian Open знаменует собой важный шаг в наших усилиях по глобализации, демонстрируя нашу приверженность спорту и инновациям».

Хотя это первое сотрудничество между AO и Haier, австралийский рынок всегда играл ключевую роль в глобальном расширении бренда Haier. От первого шага Haier на австралийский рынок в 2002 году до приобретения компании Fisher & Paykel, которая позже стала одним из 10 лучших научно-исследовательских центров Haier, компания Haier набирала силу на австралийском и новозеландском рынках.

Австралийский рынок особенно восприимчив к высокотехнологичным, энергоэффективным решениям Haier, которые удовлетворяют разнообразные потребности потребителей. От комплексной модернизации дисплеев в магазине The Good Guys («TGG») до запуска новой платформы посудомоечной машины H20 и проникновения в канал HVN, линейка продуктов Haier продолжает развиваться.

На фоне высококонкурентного ландшафта австралийского рынка компания Haier успешно прорвалась со своей стратегией двойного бренда, достигнув доли продаж в 17% и обеспечив лидирующие позиции на рынке для двойных брендов, отражая сильную потребительскую базу и растущую узнаваемость бренда. В 2024 году компания Haier заняла первое место на рынке ANZ.

Haier уделяет большое внимание разнообразным потребностям зарубежных пользователей и уникальным характеристикам региональных рынков, применяя стратегию «3 в 1» (локализованные исследования и разработки, производство и маркетинг), которая объединяет ресурсы организаций из разных стран.

Одним из ярких примеров инноваций Haier является стиральная машина Haier Langjing X11. Что касается дефицита энергии и высоких цен в Европе, был запущен X11 с его экологичными технологическими функциями и расширенными возможностями энергосбережения, предлагая 50% экономии энергии по сравнению со строгими европейскими стандартами А-класса. Успех серии X11 сделал ее одним из флагманских продуктов Haier в Европе, что в значительной степени способствовало росту бренда в регионе.

Компания Haier успешно зарекомендовала себя как ведущий бренд в нескольких европейских странах. В первой половине 2024 года выручка Haier Europe выросла на 9,2%, при этом Haier Europe является быстрорастущей компанией по производству бытовой техники в регионе в течение 8 лет подряд. В мировом масштабе Haier уже 16 лет подряд занимает первое место в рейтинге основных брендов бытовой техники по версии Euromonitor.