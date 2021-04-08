Хакасская «РОДИНА» помогла обманутой женщине отсудить компенсацию

Общество
8 апреля 2021

Жительница Абакана стала жертвой недобросовестных монтажников.

В городе Абакан, столице республики Хакасия, одна из жительниц заказала установку системы отопления и отопительного котла, насосной станции в частном доме. После качественно выполненной первой части работ с подрядчиками заключили допсоглашение на другие услуги — подключение водопровода,  монтаж канализационной системы. Женщина отдала предоплату в размере 120 000 тысяч рублей, после чего подрядчики исчезли вместе с деньгами.

Региональное отделение партии «РОДИНА» оказало женщину помощь, вместе с ней обратившись в суд. Как рассказал председатель регионального отделения партии Алексей Хабаров, суд удовлетворил иск и обязал подрядчиков возместить деньги.

Суд постановил взыскать у индивидуального предпринимателя аванс в 120 тысяч рублей, неустойку в 100 тысяч рублей, компенсацию за моральный ущерб в 30 тысяч рублей и штраф в размере 125 тысяч рублей.

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