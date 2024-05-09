Hard Rock International объявил о запуске Unity by Hard Rock

Hard Rock International объявил о глобальном запуске Unity by Hard Rock — программы лояльности, которая вознаграждает участников за то, что они занимаются любимым делом в более чем 200 заведениях сети Hard Rock, включая отели, кафе и фирменные магазины, расположенные в разных точках планеты. Культовый бренд гостиничного бизнеса, индустрии развлечений и стиля жизни рекламирует свои лучшие предложения в рамках программы лояльности под лозунгом «Come Together» (Пойдем с нами!) со скромной помощью своих друзей: легенды мирового футбола и культурной жизни Лионеля Месси (Lionel Messi), номинанта на премию GRAMMY, обладателя мультиплатинового альбома, автора и исполнителя Ноа Каана (Noah Kahan), обладателя титула EGOT и мультиплатинового альбома, певца и продюсера Джона Ледженда (John Legend), а также лауреата премии GRAMMY, мировой суперзвезды Шакиры (Shakira). Они блистают в стартующей сегодня омниканальной маркетинговой кампании бренда Hard Rock, в которой звучит классика «Битлз» — песня «Come Together», специально записанная Ноа Кааном для этого проекта.

Чтобы теснее связать имидж компании с феерическими развлечениями и путешествиями, Hard Rock предоставляет членам программы Unity еще больше возможностей получить уникальные впечатления от путешествий и развлечений, организуя международную серию розыгрышей Come Together Experiences, предлагающую великолепные призы в течение всего года

Участники программы Unity by Hard Rock могут принять участие в розыгрыше, чтобы выиграть поездку на двоих в Нью-Йорк в июле на концерт Ноа Каана в Madison Square Garden, где он выступит в качестве хедлайнера, включая трехдневное проживание в отеле Hard Rock в Нью-Йорке (Hard Rock Hotel New York). В призовой пакет входит размещение в роскошном номере «люкс», бонус на посещение ресторана в отеле, а также подарочная карта Rock Shop на сумму 200 долларов. Регистрация участников продлится до 31 мая 2024 года.

Участники программы лояльности могут также попытать счастья в розыгрыше уникального отдыха по системе «все включено» в отмеченном наградами отеле Hard Rock на Мальдивах (Hard Rock Hotel Maldives) с размещением в потрясающих номерах и виллах на воде, возможностями для занятия водными видами спорта и дайвингом, салоном Rock Spa® и 14 ресторанами. Один счастливый победитель и его спутник получат авиаперелет с трансфером и 7 дней/6 ночей незабываемого тропического отдыха. Регистрация участников продлится до 31 августа 2024 года.