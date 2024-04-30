Hard Rock International, Royal Caribbean International и Celebrity Cruises объявили о начале глобального партнерства

Hard Rock International и бренды Royal Caribbean Group— Royal Caribbean International и Celebrity Cruises — объявили о начале глобального партнерства. Путешественники во всем мире смогут воспользоваться размещением, питанием, скидками и множеством других услуг в заведениях Hard Rock, включая отели и кафе, а также на круизных лайнерах Royal Caribbean International и Celebrity Cruises, как следует из программного заявления, сделанного двумя крупнейшими частными работодателями Южной Флориды.

Millions of loyalty members from Hard Rock International, Royal Caribbean International and Celebrity Cruises can now enjoy reciprocal benefits through each company’s casino rewards programs anytime they play, stay, dine or shop at participating properties or ships.

Миллионы участников комбинированных программ лояльности этих брендов смогут воспользоваться взаимными преимуществами через программы Unity от Hard Rock, Club Royale от Royal Caribbean и Blue Chip Club от Celebrity Cruises в любое время, когда они играют, останавливаются, обедают или делают покупки в партнерских заведениях Hard Rock или путешествуют на круизных лайнерах Royal Caribbean и Celebrity.

Участники программы лояльности Unity от Hard Rock получат скидки на путешествия на борту лайнеров Royal Caribbean и Celebrity и смогут претендовать на участие в закрытых (invite-only) розыгрышах морских круизов. Участники программы лояльности высшего уровня также получат в подарок ежегодный бесплатный круиз на избранных лайнерах и маршрутах.

Участники программ Club Royale и Blue Chip Club могут получить дополнительные впечатления от бренда Hard Rock благодаря эксклюзивным скидкам и привилегиям в партнерских заведениях Hard Rock, включая ежегодные бесплатные поездки в избранные отели Hard Rock по всему миру для участников Club Royale и Blue Chip премиум-класса.