Hard Rock вступает в новую эру партнерства с Лионелем Месси, запуская сэндвич с курицей

Компания Hard Rock International вновь сотрудничает с мировым послом бренда, Лионелем Месси, и объявляет о новом блюде своего меню – сэндвич с курицей под названием «Сделано для вас Лео Месси». Новый куриный сэндвич в миланском стиле напоминает об историческом событии – вступлении Месси в футбол большой лиги и, что еще важнее, об Южной Флориде, где находится легендарный гитарный отель Seminole Hard Rock Hotel&Casino Hollywood. Начиная с сегодняшнего дня фанаты футбола и спортивные болельщики со всего мира могут заказать в свой номер сэндвич Messi Chicken Sandwich в принимающих участие в акции отелях Hard Rock Cafe и Hard Rock Hotels & Casinos.

«Я очень рад познакомить мир со вкусами моей родной страны, представив свой собственный куриный сэндвич, вдохновленный одним из моих любимых блюд – миланеза», – заявила всемирно известная звезда футбола и международная легенда Лионель Месси. «Для реализации этого проекта сложно было найти лучшего партнера, чем Hard Rock International. Как надёжный сотрудник по команде, Hard Rock поддержал меня в таком важном для меня события, и я с нетерпением жду, когда мои поклонники по всему миру познакомятся со вкусом одного из моих любимых блюд детства, который всегда переносит меня домой, где бы я ни находился».

Куриный сэндвич Месси вдохновлен любовью Месси к миланеза, популярному аргентинскому блюду. Великолепность проявляется во многих формах, что подтверждается этим восхитительным хрустящим куриным филе в миланском стиле с расплавленным сыром проволоне и травяным айоли. Куриный сэндвич Месси вместе со свежими помидорами и рукколой представляет собой совершенство ручной работы, подаваемое на обжаренной булочке.

«Леонель Месси – не только один из величайших спортсменов и легенда культуры на планете, но и посол, тесно связанный с нашими ценностями как организации», – заявил председатель правления Hard Rock International Джим Аллен. «Для нас большая честь сотрудничать с человеком, олицетворяющим дух чемпиона и победы во всех аспектах его профессиональной и личной жизни, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его в США в составе нашей расширенной семьи Hard Rock».