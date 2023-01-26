Харизма против профессионализма: что важнее для построения карьеры на ТВ

Юное дарование российского телевидения Тала Гуцариева провела расследование, изучая тайну звезд современности

Уже в 13 лет Тала Гуцариева окунулась в мир радио и телевидения: давала интервью на тему кино и музыки, проявляла себя в творчестве и креативных индустриях.

Сейчас она предпринимательница, владелица двух кофеен, композитор (пишет музыку для лейбла Media Sharks), но телевидение остаётся её главной сферой интересов. Гуцариева запустила на ютубе свой собственный проект в популярным жанре, где берет интервью у знаменитостей. Её гостями уже были Никас Сафронов, Сэм Пикар, Elman, Игорь Гуляев, Нелли Ермолаева

Однако, всё чаще Талу можно увидеть на федеральных телеканалах, таких как Первый, НТВ, Муз ТВ и др.

«Я абсолютно органично чувствую себя и в бизнесе, и в творчестве, много раз пробовала себя в роли ведущей и даже были серьёзные предложения о запуске своей авторской программы на ТВ, но меня всегда интересовала ,именно, профессия журналиста, а не просто красоваться в кадре. Говорящая голова — это не моё. У меня есть свой взгляд на профессию, и я готова к диалогу»

Действительно, предложений о работе от крупных СМИ было немало, но Гуцариева всегда выдвигала свои условия и настаивала на том, что современному телевидению нужны перемены.

«В журналистике, как и во многих других сферах, сейчас побеждает личный бренд, — заявляет Гуцариева, — и в первую очередь, — это природная харизма и оригинальные идеи. К сожалению или к счастью, образование и знания — второстепенны, они не являются ключевым фактором для успеха. Сейчас много медиабизнесменов, создающих личный бренд, к которым тянутся как к личности. Даже в классическом бизнесе доверяют персонам харизматичным и оригинальным с нестандартным видением, что уж говорить о медиасфере».

Тала Гуцариева утверждает, что формула успеха на ТВ-это совокупность таланта, харизмы и профессионализма. На одном образовании и опыте далеко не уедешь.

«Например, если взять известного в интернете маркетолога Лилию Нилову. Она странная, не похожа на других, даже использует нестандартную лексику, но к ней идут потому , что она яркая личность. А своей «странностью» и резкостью она вызывает доверие, и среди сотен тысяч маркетологов она всегда будет лидером. А вот профессионал — это отдельное явление. Я имею ввиду, что профессионализм — не равно харизма! И зачастую последнего достаточно для успеха. Например, тиктокеров нельзя называть профессионалами, но люди смотрят на них. За каждым известным тиктокером или певцом чаще всего стоит непростая история, путь. Кто-то проходит тяжелый путь из детства, а потом выдает странные выходки, как Милохин. И вряд ли эту пресловутую харизму можно наработать. Скорее всего, это история жизни: биография + природа + смелость»

Тала подчеркивает, что она не против классического профильного образования, она сама учится в университете и скоро защищает диплом. Плюс проходит обучение у заслуженных мэтров ТВ, но всё же уверена, что сцена, экран и микрофон должны быть у тех, кто уже родился «звездой», и способности и задатки были с детства.

«Люди стали рабами харизмы. Это реальность, на которую нельзя закрывать глаза. А какую-то хорошую журналистку могут не заметить вообще. Я это вижу на работе каждый день. Можно ли развить харизму? Лично я думаю, что нет. Но это спорная тема, на которую пока нет однозначного ответа»