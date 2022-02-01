HAVAL H6 от GWM занимает лидирующие позиции на мировом рынке внедорожников

По официальным данным компании GWM, в 2021 году объем мировых продаж внедорожника HAVAL H6 достиг 370 437 единиц, став очередным рекордом для компании.

В прошлом году автомобиль HAVAL H6 занял 7-е место в рейтинге самых продаваемых внедорожников в мире, составленном международным агентством по маркетинговым исследованиям Focus2Move. Кроме того, модель оказалась единственным китайским автомобилем в первой десятке. На китайском рынке HAVAL H6 остается лидером продаж в сегменте внедорожников уже более 100 месяцев (более восьми лет).

К 2021 году на смену этой модели пришла версия 3-го поколения на базе платформы L.E.M.O.N. Усовершенствованный автомобиль демонстрирует более высокие показатели эффективности в трех направлениях: интеллектуальность, безопасность и энергопотребление.

За счет использования новейших интеллектуальных технологий данный внедорожник в топовой комплектации способен завершить парковку автоматически в ряде сценариев. Пользователям больше не нужно переживать, как правильно припарковаться: автомобиль сам выберет лучший способ завершить вертикальную и горизонтальную парковку, а также парковку «елочкой». На некоторых рынках задняя дверь с электроприводом «запоминает» положение и может быть открыта дистанционно — очень удобно, когда требуется сложить в багажник покупки из супермаркета.

Интеллектуальная поддержка вождения делает использование HAVAL H6 3-го поколения еще безопаснее. Модель оснащена последней версией электронной системы контроля устойчивости автомобиля (ESP), которая регулирует его поведение при преодолении крутых подъемов и предотвращает опрокидывания, повышая устойчивость внедорожника на заснеженных и скользких дорогах. 3-е поколение HAVAL H6 снабжено четырехмегапиксельными камерами с опцией панорамной съемки 360 HD, благодаря которым водитель получает исчерпывающую информацию о происходящем вокруг автомобиля.

Внедорожники HAVAL H6 3-го поколения предлагаются либо в топливной, либо в гибридной версии, что открывает множество вариантов использования преимуществ автомобиля. Топливная версия поставляется с двигателем 2.0GDIT и «мокрой» коробкой передач 7DCT 2-го поколения с максимальной мощностью 150 кВт и крутящим моментом, достигающим 320 Н·м при более высоком отклике с меньшим расходом топлива. Гибридная версия поставляется с системой подзарядки от электросети (PHEV) или в виде «полного гибрида» (HEV) 1,5T, отличаясь экономичностью и высоким уровнем безопасности для окружающей среды.

В настоящее время продажи HAVAL H6 ведутся более чем в 50 странах, включая Южную Африку, Чили, Австралию, Саудовскую Аравию, Россию и Таиланд. Модель была хорошо принята публикой, особенно обновленная версия HAVAL H6 3-го поколения, которую высоко оценили авторитетные СМИ. Австралийский журнал Carsales назвал ее «лучшим китайским автомобилем в Австралии на сегодняшний день». Журналист чилийского журнала Rutamotor Габо Баеза (Gabo Baeza) убежден, что компания совершила настоящий прорыв в интеллектуальных технологиях и дизайне. По его мнению, у китайского автомобиля гораздо больше преимуществ по сравнению с другими брендами. За 10 лет продаж модель HAVAL H6 завоевала сердца свыше 3,5 млн пользователей по всему миру. Автомобиль постепенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке внедорожников, ускоряя процесс глобализации компании GWM.