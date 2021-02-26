Hennessy получила глобальный статус «Официального алкогольного напитка НБА»

Общество
26 февраля 2021

Компания Hennessy, выпускающая один из самых продаваемых коньяков в мире, и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявили о выходе своего партнерства на глобальный уровень, в результате чего Hennessy получил статус «Официального алкогольного напитка НБА» в глобальном масштабе.  Подписанный сторонами договор о первом в истории НБА глобальном партнерстве с производителем крепкого алкоголя, открывает новую главу в отношениях Hennessy с НБА и расширяет сферу действия достигнутого ими в феврале 2020 года Североамериканского соглашения.

«Для нас большая честь стать первым в истории НБА глобальным партнером среди производителей спиртных напитков, — заявила глобальный маркетинговый директор Hennessy Джули Нолле (Julie Nollet). —  НБА — это больше, чем баскетбол, а Hennessy — больше, чем коньяк.  Мы представляем глобальные сообщества, и это партнерство позволяет нам поддерживать игру и культуру, объединяющие людей через просмотр или посещение матчей и дух товарищества, сохраняющийся несмотря на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются поклонники баскетбола во всех странах.  Мы разделяем основные ценности НБА: добросовестность, командную работу, взаимное уважение и инновации, которые приобретают особенно важное значение в контексте решения задачи по воодушевлению и объединению людей во всем мире».

«Это расширение партнерства знаменует новую захватывающую веху в истории Лиги, поскольку Hennessy становится первым глобальным партнером НБА среди производителей крепкого алкоголя, — заявил старший вице-президент НБА по связям со СМИ и развитию бизнеса Дэн Россомондо (Dan Rossmondo). — Мы надеемся, что у нас будет возможность и в будущем воздавать должное баскетболу вместе с этим легендарным брендом и нашими поклонниками во всем мире».

Первым совместным проектом расширенного партнерства в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Южной Америке станет запуск рекламной кампании Hennessy x NBA: Lines, посвященной тем, кто определяет успех игры.  Болельщики в любой стране мира смогут отметить победу своей команды коньяком ограниченной серии Hennessy VS и VSOP Limited Edition, выпущенным специально в честь этого партнерства.  Бутылки этой ограниченной серии в настоящее время продаются в США, а ее выход на мировой рынок запланирован на второй квартал 2021 года. 

На протяжении более 250 лет Hennessy воздает должное тем, кто воплощает в жизнь девиз «Никогда не останавливаться. Никогда не успокаиваться на достигнутом», олицетворяющий неизменную приверженность игроков развитию баскетбольной культуры.  В течение всего года бренд Hennessy будет отдавать дань уважения традициям и настроениям баскетбольных болельщиков во всем мире через проведение промоакций и стимулирующих мероприятий, а также публикацию локализованного контента.

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