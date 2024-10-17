HFCL представила два инновационных решения UBR для 4G и 5G и связи в селах

Компания HFCL Limited (HFCL) объявила о запуске двух продуктов нелицензионного диапазона (UBR) на India Mobile Congress 2024 года, Pragati Maidan, Нью-Дели.

Новые запуски HFCL, которые обещают удовлетворить растущие требования к данным в современных сетевых средах и при этом поддерживать устойчивость, включают в себя: (a) Малый форм-фактор 4G/5G, обеспечивающий беспрецедентную спектральную и энергетическую эффективность, и (b) Энергоэффективное сельское подключение UBR 2 Гбит/с по схеме «точка-многоточка».

Разработанные в Индии продукты UBR подчеркивают позицию HFCL как ключевого игрока в отрасли беспроводных транспортных решений 4G/5G и решений для подключения в сельской местности. Новые UBR-устройства HFCL предлагают оптоволоконные скорости, энергоэффективность и значительное снижение затрат на коммунальные услуги и пространство, что позволяет телекоммуникационным компаниям и поставщикам услуг экономить как на капитальных, так и на эксплуатационных расходах. В отличие от любого из традиционных решений для ретрансляции, будь то волоконная оптика, которая может быть дорогостоящей и ограниченной по охвату, микроволновые системы с присущими им ограничениями пропускной способности и радиостанции диапазона E, которые сталкиваются с проблемами надежности, UBR HFCL обеспечивают превосходную производительность, сверхвысокую пропускную способность и высокую надежность при почти одной десятой стоимости по сравнению с обычными методами обратной связи.

UBR на 1 Гбит/с имеет компактную портативную конструкцию со встроенной антенной, что делает его исключительно простым в транспортировке и установке. Его небольшой форм-фактор идеально подходит для быстрого развертывания как в городских, так и в сельских условиях и он оснащен передовыми функциями, такими как агрегация полосы пропускания, низкая задержка, минимизация дрожания и большая дальность и т. д., что делает его идеальным для передачи данных 4G и 5G. Даже в компактном виде устройство обеспечивает пропускную способность 1 Гбит/с, обеспечивая надежный и быстрый доступ на последнем этапе и возможность передачи данных на большие расстояния. Он также включает в себя передовые технологии снижения радиочастотных помех для повышения целостности сигнала и достижимой пропускной способности, оптимизируя производительность сети в сложных условиях.

UBR на 2 Гбит/с идеально подходит для обеспечения подключения в удаленных от панчаята деревнях в сценарии «точка-многоточка», позволяя одновременно обеспечивать высокую пропускную способность в несколько деревень из одного оптоволоконного канала. Это делает его идеальным решением для обширного развертывания в удаленных и сельских районах.

Эти инновационные UBR предназначены для обеспечения высокой пропускной способности на последнем этапе и предлагают операторам связи и поставщикам услуг масштабируемое и надежное беспроводное транспортное решение.

HFCL отличает то, что эти новые устройства UBR, среди других беспроводных и проводных продуктов в своем портфеле, могут легко контролироваться и управляться с помощью передовой системы управления элементами (EMS). Единый интерфейс, который упрощает управление сетью для крупномасштабных развертываний для телекоммуникационных компаний и предприятий. Кроме того, наш инструмент планирования ссылок LinkXpert позволяет заранее тщательно планировать сеть, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и максимальную эффективность сети.

Компания также достигла значительного рубежа в более чем 500 000 успешных развертываний UBR на своих ключевых рынках, включая Индию, Великобританию, Европу, Ближний Восток и Африку.

При запуске двух UBR г-н Махендра Нахата (Mahendra Nahata), управляющий директор HFCL, сказал: «Мы гордимся тем, что являемся первой компанией, которая запустила эти передовые решения UBR собственного производства, которые обеспечивают высококачественные, надежные и инновационные телекоммуникационные решения для расширения сети 5G. Более полумиллиона успешных развертываний, обслуживающих клиентов по всему миру, свидетельствуют о растущем спросе на радиостанции нелицензионного диапазона для удовлетворения требований к подключению. Эти новаторские решения демонстрируют нашу приверженность решению уникальных проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты в области телекоммуникаций, и определяют будущее глобальной телекоммуникационной инфраструктуры».