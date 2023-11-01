Hiconics представляет в Европе интегрированные решения для энергоснабжения жилья

Компания Hiconics Eco-energy Drive Technology, бренд экологически чистой энергии в структуре группы Midea Industrial Technology, продемонстрировала бытовую систему накопления энергии серии HiEnergy на выставке Kortrijk Solar Solutions, проходившей в Бельгии. Серия HiEnergy, работающая под девизом «Открывая красоту HiEnergy», призвана переопределить стандарты решений для накопления энергии в домашних условиях.

В отличие от других брендов, специализирующихся на выпуске отдельных продуктов, компания Hiconics представила комплексный портфель, включающий линейки продукции HiEnergy, MINERGY и WISDOM. В частности, в линейках HiEnergy и MINERGY представлены как однофазные, так и трехфазные системы, отвечающие разнообразным потребностям в бытовых накопителях энергии в Европе. Эти ультрасовременные системы позволяют домовладельцам добиться независимости от электрических сетей, обеспечивая несколько режимов работы для удовлетворения широкого спектра энергетических потребностей.

Безопасность, комфорт и интеллектуальность являются основой философии проектирования в компании Hiconics. В линейке HiEnergy реализованы аэрозольная взрывозащищенная технология, встроенный температурный контроль и класс защиты IP65, обеспечивающие достаточную гидроизоляцию и пылезащиту для наружной установки системы. Кроме того, система поставляется с предварительно смонтированной проводкой, что сводит к минимуму риски, связанные с традиционным электромонтажом, а благодаря своей модульной конструкции установка системы занимает всего 30 минут.

Среди представленных на выставке новинок особой гордостью компании является линейка WISDOM, разработанная преимущественно для низкотемпературных зон, требующих повышенного уровня защиты. Эти бытовые трехфазные накопители энергии с широким диапазоном емкости до 69 кВт-ч призваны обеспечить максимальную энергетическую независимость домовладельцев и поэтому являются важной составляющей комплексного предложения Midea Hiconics.

Эти характеристики дополняет усовершенствованная система управления энергопотреблением на основе искусственного интеллекта. Откликаясь на все более выраженное стремление потребителей к экологичному и комфортному образу жизни, компания Hiconics оснастила свои новые линейки HiEnergy и WISDOM приложением для управления энергопотреблением. Приложение, использующее алгоритмы искусственного интеллекта, осуществляет многомерный анализ различных факторов окружающей среды, нагрузки и энергопотребления в режиме реального времени, что позволяет динамически корректировать энергетическую стратегию домохозяйства в зависимости от индивидуальных целей пользователя.

Основанная в 2003 году, компания была официально зарегистрированная на бирже в 2010 году, а в 2020 году вошла в состав группы компаний Midea Group. Являясь ключевым субъектом деятельности Midea Group по экологизации энергетики, компания обладает обширным портфолио, охватывающим бытовые накопители энергии, ЧРП и распределенные солнечные электростанции. Сама Midea Group за 55 лет своего существования превратилась в глобальный технологический конгломерат, специализирующийся на производстве «умной» бытовой техники, промышленных технологиях, строительных технологиях, робототехнике и автоматизации. В 2023 году Midea Group занимала 278-е место в рейтинге Fortune Global 500 и 36-е место в рейтинге Global Tech 100 по версии Brand Finance.