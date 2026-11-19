Премия Stevie Awards для женщин в бизнесе, высшие награды в мире для женщин-предпринимателей, руководителей, сотрудников и организаций, которыми они управляют, объявила победителей 2026 года.

Stevie Awards для женщин в бизнесе — это международный конкурс, проводимый создателями The International Business Awards® и The American Business Awards®. Stevie многими считается главной бизнес-премией в мире.

Финалисты конкурса 2026 года были объявлены в сентябре. Золотая, серебряная и бронзовая награды Stevie Award среди финалистов были объявлены на торжественном мероприятии в нью-йоркском отеле Marriott Marquis в понедельник, 16 ноября. Более 480 номинированных женщин-профессионалов и их гостей посетили презентации, которые транслировались в прямом эфире через Vimeo.

Конкурс 2026 года собрал более 1500 номинаций, представленных организациями и отдельными лицами в 56 странах. Победителей наградили за достижения в более чем 100 номинациях, среди которых «Руководитель года», «Предприниматель года», «Самая инновационная компания года», «Стартап года», «Женское рабочее место года». Более 210 бизнес-профессионалов из восьми специализированных судейских комитетов определили золотых, серебряных и бронзовых лауреатов премии Stevie Award .

Гранд-призы Stevie Award были вручены пяти организациям, которые представили на конкурс лучшие работы от своего имени или от имени одного или нескольких клиентов. Заявки на получение этих наград не могут быть поданы напрямую. Гранд-победители определялись по общему количеству золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards, выигранных в конкурсе, при этом победа Gold Stevie получала 3 очка, Silver Stevie — 2 очка, а Bronze Stevie — 1,5.

Гранд-победители Stevie Award 2026 года, перечисленные в порядке убывания по пунктам, следующие:

Award Writing Services, со 122 очками за 11 золотых, 19 серебряных и 24 бронзовых наград Stevie от своего имени и от имени клиентов

IBM, по всему миру, с 43 баллами за пять золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых

Cherishers 811 CIC, Реджли, Стаффордшир, Великобритания с 42,5 очками за две золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых награды Stevie

Purpol Marketing, Чиппенхем, Великобритания, с 42 очками за три золотые, 12 серебряных и шесть бронзовых наград Stevie

The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Шеридан, Вайоминг, США с 30,5 баллами за четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды Stevie

Лауреаты золотой, серебряной и бронзовой премии Stevie 2026 года представляют разнообразную группу крупных и малых организаций со всего мира. Среди лауреатов премии Gold Stevie в этом году:

Сурбхи Дхир (Surbhi Dhir) , руководитель отдела финансовых услуг, банковского дела и рынков капитала , Capgemini , Торонто, Канада, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.

, , , Торонто, Канада, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников. Марина Вернетти (Marina Vernetti) , главный операционный директор, Европа , Великобритания и Африка, Genpact , Бухарест, Румыния, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.

, , Великобритания и Африка, , Бухарест, Румыния, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников. Оланда Шарп-Бакли (Olanda Sharp-Buckley), вице-президент Dell Learning Organization , Dell Technologies, Остин, штат Техас, США, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.

, Dell Technologies, Остин, штат Техас, США, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников. Эман Аль Амри (Eman Al Amri) , директор Al Jazeera Media Institute , Доха, Катар, в номинации «Женщина-руководитель года – государственная или некоммерческая организация» – от 11 до 2500 сотрудников.

, , Доха, Катар, в номинации «Женщина-руководитель года – государственная или некоммерческая организация» – от 11 до 2500 сотрудников. Кубра Кальонджу (Kübra Kalyoncu), председатель правления, Kalyon PV Solar Technologies , Анкара, Турция, в номинации «Самая инновационная женщина года — отрасль».

, Анкара, Турция, в номинации «Самая инновационная женщина года — отрасль». Карла Морено Гамбоа (Carla Moreno Gamboa), Netforce GS , Лима, Перу, в номинации «Лидер года в области кибербезопасности (женщина)».

, Лима, Перу, в номинации «Лидер года в области кибербезопасности (женщина)». Turkcell , Стамбул, Турция, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин.

, Стамбул, Турция, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин. Kyndryl , Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин.

, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин. Intel Foundry, Санта-Клара, Калифорния, США, за достижения в области маркетинга – от бизнеса к бизнесу.

Dell Technologies , Остин, штат Техас, США, за выдающиеся достижения в области инноваций в области ИИ (на уровне организации).

, Остин, штат Техас, США, за выдающиеся достижения в области инноваций в области ИИ (на уровне организации). National Talents Company, Дубай и Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, за самую быстрорастущую компанию года, принадлежащую или управляемую женщинами.

Совет женщин-предпринимателей в Болгарии, София, Болгария, за организацию года – государственные или некоммерческие организации – 10 или менее сотрудников.

София, Болгария, за организацию года – государственные или некоммерческие организации – 10 или менее сотрудников. Forma Makina , Стамбул, Турция, за управленческую команду года в организации, принадлежащей или возглавляемой женщинами, – более 10 сотрудников.

, Стамбул, Турция, за управленческую команду года в организации, принадлежащей или возглавляемой женщинами, – более 10 сотрудников. Access Offshoring , Брисбен, Австралия, за лучшее кадровое/кадровое решение на базе ИИ.

, Брисбен, Австралия, за лучшее кадровое/кадровое решение на базе ИИ. FGX Strategic Solutions for Law Firms, Сан-Паулу, Бразилия, за достижения в области инноваций в сфере ИИ, присуждаемые подразделению.

Организации, которые выиграли более двух или более наград Gold Stevie Awards, кроме гранд-победителей, упомянутых выше, включают: