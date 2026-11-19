Премия Stevie Awards для женщин в бизнесе, высшие награды в мире для женщин-предпринимателей, руководителей, сотрудников и организаций, которыми они управляют, объявила победителей 2026 года.
Stevie Awards для женщин в бизнесе — это международный конкурс, проводимый создателями The International Business Awards® и The American Business Awards®. Stevie многими считается главной бизнес-премией в мире.
Финалисты конкурса 2026 года были объявлены в сентябре. Золотая, серебряная и бронзовая награды Stevie Award среди финалистов были объявлены на торжественном мероприятии в нью-йоркском отеле Marriott Marquis в понедельник, 16 ноября. Более 480 номинированных женщин-профессионалов и их гостей посетили презентации, которые транслировались в прямом эфире через Vimeo.
Конкурс 2026 года собрал более 1500 номинаций, представленных организациями и отдельными лицами в 56 странах. Победителей наградили за достижения в более чем 100 номинациях, среди которых «Руководитель года», «Предприниматель года», «Самая инновационная компания года», «Стартап года», «Женское рабочее место года». Более 210 бизнес-профессионалов из восьми специализированных судейских комитетов определили золотых, серебряных и бронзовых лауреатов премии Stevie Award .
Гранд-призы Stevie Award были вручены пяти организациям, которые представили на конкурс лучшие работы от своего имени или от имени одного или нескольких клиентов. Заявки на получение этих наград не могут быть поданы напрямую. Гранд-победители определялись по общему количеству золотых, серебряных и бронзовых наград Stevie Awards, выигранных в конкурсе, при этом победа Gold Stevie получала 3 очка, Silver Stevie — 2 очка, а Bronze Stevie — 1,5.
Гранд-победители Stevie Award 2026 года, перечисленные в порядке убывания по пунктам, следующие:
- Award Writing Services, со 122 очками за 11 золотых, 19 серебряных и 24 бронзовых наград Stevie от своего имени и от имени клиентов
- IBM, по всему миру, с 43 баллами за пять золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых
- Cherishers 811 CIC, Реджли, Стаффордшир, Великобритания с 42,5 очками за две золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых награды Stevie
- Purpol Marketing, Чиппенхем, Великобритания, с 42 очками за три золотые, 12 серебряных и шесть бронзовых наград Stevie
- The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Шеридан, Вайоминг, США с 30,5 баллами за четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых награды Stevie
Лауреаты золотой, серебряной и бронзовой премии Stevie 2026 года представляют разнообразную группу крупных и малых организаций со всего мира. Среди лауреатов премии Gold Stevie в этом году:
- Сурбхи Дхир (Surbhi Dhir), руководитель отдела финансовых услуг, банковского дела и рынков капитала, Capgemini, Торонто, Канада, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.
- Марина Вернетти (Marina Vernetti), главный операционный директор, Европа, Великобритания и Африка, Genpact, Бухарест, Румыния, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.
- Оланда Шарп-Бакли (Olanda Sharp-Buckley), вице-президент Dell Learning Organization, Dell Technologies, Остин, штат Техас, США, в номинации «Женщина-руководитель года – бизнес-услуги» – более 2500 сотрудников.
- Эман Аль Амри (Eman Al Amri), директор Al Jazeera Media Institute, Доха, Катар, в номинации «Женщина-руководитель года – государственная или некоммерческая организация» – от 11 до 2500 сотрудников.
- Кубра Кальонджу (Kübra Kalyoncu), председатель правления, Kalyon PV Solar Technologies, Анкара, Турция, в номинации «Самая инновационная женщина года — отрасль».
- Карла Морено Гамбоа (Carla Moreno Gamboa), Netforce GS, Лима, Перу, в номинации «Лидер года в области кибербезопасности (женщина)».
- Turkcell, Стамбул, Турция, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин.
- Kyndryl, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, за достижения в области образования для девочек и молодых женщин.
- Intel Foundry, Санта-Клара, Калифорния, США, за достижения в области маркетинга – от бизнеса к бизнесу.
- Dell Technologies, Остин, штат Техас, США, за выдающиеся достижения в области инноваций в области ИИ (на уровне организации).
- National Talents Company, Дубай и Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, за самую быстрорастущую компанию года, принадлежащую или управляемую женщинами.
- Совет женщин-предпринимателей в Болгарии, София, Болгария, за организацию года – государственные или некоммерческие организации – 10 или менее сотрудников.
- Forma Makina, Стамбул, Турция, за управленческую команду года в организации, принадлежащей или возглавляемой женщинами, – более 10 сотрудников.
- Access Offshoring, Брисбен, Австралия, за лучшее кадровое/кадровое решение на базе ИИ.
- FGX Strategic Solutions for Law Firms, Сан-Паулу, Бразилия, за достижения в области инноваций в сфере ИИ, присуждаемые подразделению.
Организации, которые выиграли более двух или более наград Gold Stevie Awards, кроме гранд-победителей, упомянутых выше, включают:
- 4 Voices, Морнингсайд, Квинсленд, Австралия
- Access Offshoring, Брисбен, Австралия
- Avahi Inc., Сан-Франциско, Калифорния, США
- BELBİM, Стамбул, Турция
- Cadence Speaker Academy, Биллингс, Массачусетс, США
- Международный аэропорт Кливленд имени Хопкинса, Кливленд, Огайо, США
- Д-р Хала Эль-Вакиль (Hala El-Wakeel), National Talents Company и Университет имама Абдулрахмана бин Фейсала – Колледж дизайна, Восточная провинция Даммам, Саудовская Аравия
- Domtar, Форт-Милл, Южная Каролина, США
- Ebebek Mağazacılık A.Ş., Аташехир/Стамбул, Турция
- Ebony Bunz Creative, Норт-Лейкс, Квинсленд, Австралия
- Elephant in the Room Consulting, Кариндейл, Квинсленд, Австралия
- Epique Realty, Хьюстон, Техас, США
- HALKBANK, Стамбул, Турция
- Институт инновационного лидерства, Колумбус, Огайо, США
- Intel Foundry, Санта-Клара, Калифорния, США
- Kalyon PV Solar Technologies, Анкара, Турция
- Lead & Empower Her, Коронадо, Калифорния, США
- LickYourPhone Media, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
- Light Source Communications (LSC), Саутгейт, Мичиган, США
- Фонд борьбы с раком Miles for Smiles, Камлупс, Британская Колумбия, Канада
- National Talents Company, Восточная провинция Хобар, Саудовская Аравия
- Qnovo, Милпитас, Калифорния, США
- ShellShocked Media, Голд-Кост, Квинсленд, Австралия
- SnoozeShade, Лондон, Великобритания
- Supernal World Creations, Нейплс, Флорида, США
- Teeny Tiny Homes, Брисбен, Квинсленд, Австралия
- The Audacious Agency, Марукидор, Квинсленд, Австралия
- The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Шеридан, Вайоминг, США
- TheSmartInteractive, Стамбул, Турция
- ThriveAxis®, Ванкувер, штат Вашингтон, США
- UnitedHealthcare Consumer Services, Иден-Прери, Миннесота, США
- Viderity, Лисбург, штат Вирджиния, США