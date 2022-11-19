Higer Bus полностью готова к глобальному футбольному празднику

В последнее время самой популярной темой стал главный в мире футбольный турнир, который проводится каждые четыре года. Для удобства футбольных болельщиков Катар организовал автобусные маршруты до стадионов из пяти ключевых районов Дохи и основных мест размещения болельщиков, а также экспрессы между станциями метро и стадионами для болельщиков с билетами. Эти бесплатные услуги станут доступными за десять дней до начала чемпионата и будут предоставляться в течение турнира и еще пяти дней после его завершения.

Примечательно, что большинство автобусов были поставлены китайским брендом Higer Bus. Автобусы уже организованы, и теперь более 9000 водителей, 2000 работников наземных служб и более 3000 сотрудников коммерческого отдела компании Mowasalat, являющейся национальным транспортным предприятием Катара, будут обеспечивать эффективный сбор болельщиков.

Higer Bus в прошлом уже обслуживала Азиатские игры и азиатский Кубок АФК в Дохе. Чтобы лучше справляться с большим потоком людей и интенсивным трафиком, компания Higer Bus разработала эксклюзивный план обслуживания и неоднократно проводила пробные испытания для обеспечения бесперебойной работы. Интеллектуальная платформа управления парком G-BOS, уникальная система Higer Bus, используется для обслуживания транспортных средств, передачи сведений о неисправностях и другой важной информации в целях обеспечения точного обслуживания и повышения эксплуатационной эффективности более чем на 10%.

Компания Higer Bus располагает мощной сервисной командой, которая может предлагать своевременные решения для удовлетворения всех потребностей мероприятия в круглосуточном режиме. Участники команды будут доступны каждый день с 6:40 утра. Они работают на станциях техобслуживания и парковочных площадках, осматривая каждый автобус до начала эксплуатации и после возвращения в соответствии с процессом PDI для новых транспортных средств, с тем чтобы обеспечить безопасность и бесперебойную эксплуатацию более 6000 автобусов Higer Bus в Катаре.

В Катаре уже собрались болельщики со всего мира. Некоторые из них уже пользовались услугами экспресс-автобусов в Дохе, которые облегчили им перемещение между четырьмя стадионами в течения одного дня. Кроме того, на болельщиков произвело впечатление то, насколько комфортно и спокойно им перемещаться на автобусах Higer Bus. «Автобусы будут самым оптимальным вариантом для передвижения во время турнира. Доха и китайские автобусы — это здорово», — отметили некоторые поклонники.

Сервисный персонал Higer Bus заявил следующее: «Для нас большая честь принять участие в первом международном футбольном мероприятии, состоявшемся на Ближнем Востоке. Мы привнесем всю свою энергию в решение стоящей перед нами задачи, обеспечим комфортные и удобные транспортные услуги для болельщиков со всего мира и продемонстрируем стиль Higer Bus и высочайшие стандарты китайского бренда».

Этот популярный во всем мире футбольный турнир проводится не только для болельщиков, но и для предприятий, занимающихся своими задачами и миссиями. Благодаря превосходному качеству, безопасности, комфортности и высококлассному обслуживанию компания Higer Bus вновь берет на себя ответственность по поддержке крупнейших соревнований и демонстрирует сильные стороны китайской промышленности.