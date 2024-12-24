Hillstone Networks прогнозирует инновационное будущее в 2025 году 

Hillstone Networks, ведущий поставщик решений в области кибербезопасности, расширила портфель предлагаемых решений, укрепив свои позиции одного из лидеров рынка кибербезопасности. Пакет решений следующего поколения компании, который включает в себя расширенную защиту от угроз, управление рисками и визуализацию в режиме реального времени, был принят более чем 28 000 организаций в более чем 60 странах мира.

Отраслевые аналитики признали компанию одним из лидеров квадранта поставщиков услуг кибербезопасности, подчеркнув ее способность предоставлять эффективные и легко интегрируемые решения для сложных ИТ-сред.

Интегрируя ИИ в свои платформы, Hillstone значительно расширила возможности обнаружения угроз и реагирования на них. Эти технологии имеют решающее значение для прогнозирования и смягчения атак, прежде чем они повлияют на критически важные инфраструктуры клиентов.

В соответствии со своей миссией по укреплению глобальной кибербезопасности Hillstone запустила серию учебных программ и образовательных ресурсов для бизнеса и частных лиц, чтобы повысить осведомленность и готовность к киберугрозам.

По мере приближения 2025 года Hillstone Networks по-прежнему стремится возглавить эволюцию кибербезопасности во все более взаимосвязанном мире. Hillstone планирует расширить сеть стратегических партнеров для интеграции своих решений в области безопасности на различных технологических платформах. Компания будет вкладывать значительные средства в ИИ и машинное обучение для прогнозирования кибератак до их возникновения, трансформируя подход к кибербезопасность из реактивного в превентивный.

Hillstone по-прежнему привержена непрерывным инновациям, разработке новых решений и функций, способных справиться с возникающими проблемами кибербезопасности, такими как защита облачных инфраструктур и управление безопасностью в гибридных средах.

«В Hillstone Networks наше видение заключается в создании будущего, в котором компании могут уверенно работать, зная, что они защищены самыми передовыми решениями в области кибербезопасности», — сказал Тим Лю (Tim Liu), технический директор и соучредитель Hillstone Networks. «Мы с оптимизмом смотрим в 2025 год, готовы решать новые задачи и предоставлять нашим клиентам самые инновационные инструменты для обеспечения безопасности их данных и систем».