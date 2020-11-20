Химдиван: чистота дома без потери времени

Знакомы ли вы с ситуацией, когда единственный выходной день приходится тратить на уборку? Приходилось ли вам мыть полы и чистить мебель вместо того, чтобы провести время с друзьями и близкими? Справиться с грязью и отдохнуть проще, чем кажется: достаточно вызвать сотрудников компании «Химдиван», которые за короткий срок заставят дом сиять!

Уборка и дезинфекция помещений

Клининговые специалисты занимаются всеми видами очистки: от предметов интерьера разных размеров до стен и полов. Представители компании на месте анализируют вид грязи и материал изготовления объекта уборки, обеспечивая персональную химчистку на основе полученных данных.

Кроме дома силами компании можно привести в порядок офис, квартиру, автомобильный салон и даже залы кинотеатра. Налёты удаляются с использованием европейского оборудования и средств с безопасным составом, не влияющим на здоровье людей и животных. По желанию клиента поверхности подвергаются дополнительной обработке от влаги, пыли и бактерий.

Почему стоит довериться «Химдиван»

Больше десяти лет компания качественно очищает мягкую мебель от едких пятен и неприятных запахов. Убедиться в этом помогают отзывы клиентов, многие из которых отмечают профессионализм сотрудников и удивляются обновлённому виду чистых диванов.

Эксперты по клинингу удаляют загрязнения, используя специализированную бытовую химию, которая не повреждает обивку. «Химдиван» предлагает, как сухие, так и влажные виды уборок по цене, подходящей финансовым возможностям разных клиентов.

Как сделать заказ

Для химчистки мебели или помещения можно связаться с сотрудниками фирмы удобным способом: по телефону, электронной почте, через WhatsApp, Viber или MMS. Действующие контакты указаны на сайте компании, где расположен полный перечень оказываемых услуг, актуальная стоимость чистки и отзывы заказчиков.