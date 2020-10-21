Хирург Бадма Башанкаев и представители калмыцкой диаспоры в Москве передали больницам Калмыкии оборудование для борьбы с вирусными инфекциями

19 октября 2020 года хирург Бадма Башанкаев и представители калмыцкой диаспоры в Москве передали больницам Калмыкии 13 аппаратов обеззараживателей-очистителей воздуха Tion. Оборудование обеспечивает комплексную очистку воздуха, биологическую безопасность без воздействия ультрафиолетового излучения.

Обеззараживатели-очистители воздуха Тион эффективно снижают количество жизнеспособных микроорганизмов в помещениях и очищают воздух от пыли, аллергенов, вредных газов и запахов. Аппараты позволяют эффективно бороться с перекрестным инфицированием и внутрибольничным инфицированием, эффективны при борьбе с большинством известных инфекций и микроорганизмов, в том числе 1–2 групп опасности, обеспечивают обеззараживание и непрерывное уничтожение микроорганизмов на фильтрах с эффективностью 99,9%.

Динкиева Галина Капитоновна, первый заместитель министра здравоохранения Калмыкии: «В это непростое время наши земляки продолжают оказывать помощь и поддержку здравоохранению Калмыкии. Сегодня в рамках благотворительной помощи в министерство здравоохранения Калмыкии поступили 13 обеззараживателей воздуха «ТИОН А», переданных нашим коллегой, земляком, известным российским хирургом Бадмой Николаевичем Башанкаевым и его семьей. От лица Министерства здравоохранения Республики и всего медицинского сообщества хочу выразить признательность Бадме Николаевичу за его неравнодушие, регулярную помощь и поддержку родной Республики, за вклад в развитие здравоохранения Калмыкии. Эти сертифицированные обеззараживатели воздуха будут переданы в госпитали Республики».

Бадма Николаевич Башанкаев: «Безмерно рады, что можем помочь нашим дорогим коллегам и нашим пациентам, которые сейчас в том числе находятся в республиканской больнице имени Жемчуева. Аппараты обладают силой обеззараживать воздух и бактерицидным эффектом, не нужно следить за лампами, не нужно считать часы — очень удобные. Надеюсь, что воздух, который будет подаваться аппаратами будет в малую, но радость для наших земляков, которые сейчас борются с инфекцией или не дай бог болеют. Важно оставаться небезразличными, помогать друг другу, вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Здоровья, здоровья, здоровья!».



В период пандемии подобные аппараты особенно актуальны, так по результатам исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» РОСПОТРЕБНАДЗОРА рекомендовал аппараты ТИОН для обеззараживания воздуха в помещениях с целью проведения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Справочно:

Бадма Николаевич Башанкаев родился в Калмыкии, один из ведущих онкохирургов Москвы, руководитель Международной школы практической хирургии, советник Главы Республики Калмыкия. С 2014 года регулярно оказывает благотворительную помощь Калмыкии — организует мастер-классы для хирургов, проводит бесплатные высокотехнологичные операции и консультации онкобольных, привозит в Республику дорогостоящие расходные материалы. В июне 2020 года семья хирурга и представители калмыцкой диаспоры в Москве передали аппараты для жизнеобеспечивающей инвазивной и неинвазивной ИВЛ Weinmann — Loewenstein Ventilogic LS, произведенные в Германии республиканской больнице им. П.П. Жемчуева города Элисты. В начале октября в Лаганскую больницу поставлен современный лапароскопический комплекс, новейшая эндоскопия и самый мощный и укомплектованный на сегодняшний день немецкий электрохирургический комплекс.

Группа компаний «ТИОН» — отечественный разработчик и производитель высокотехнологичного оборудования для обеззараживания и очистки воздуха, а также систем мониторинга состояния окружающей среды. Оборудование для обеззараживания и очистки воздуха компании «ТИОН» успешно эксплуатируется в более чем 1400 ЛПУ в 216 городах России, в том числе оборудованием оснащено более 20 госпиталей и других медицинских учреждений, перепрофилированных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Оборудование компании «ТИОН» рекомендовано ФГУН ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора в качестве эффективной меры для защиты населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Обеззараживание и очистка воздуха в соответствии с СанПиН 2.1.3. 2630-10, ГОСТ 52539-2006, 384-ФЗ.

Оборудование рекомендовано к применению:

НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора;

ФГУЗ «Противочумный Центр» Роспотребнадзора;

ФБУН Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора;

ФГУП Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Железнодорожной Гигиены Роспотребнадзора;

Институтом катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

Где работает ТИОН А: НИИ скорой помощи им. Н. В Склифосовского, г. Москва; НИИ Общей реаниматологии им. В. А. Неговского Учреждение РАМН, г. Москва; НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, г. Москва; Детская городская клиническая больница №9 им. Сперанского, г. Москва; Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва и др.