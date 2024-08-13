Hisense France запустила кампанию «Big Game, Big Screen»  

Hisense France отмечает свой 10-летний юбилей, а также подчеркивает преимущества телевизоров с диагональю 100 дюймов в ходе своей рекламной кампании «BIG GAME, BIG SCREEN».

Национальная кампания делает акцент на функциях иммерсивного просмотра, которыми обладает 100-дюймовый телевизор Hisense 100-inch U7 ULED Mini LED TV, превращающий любую гостиную в сердце спортивного действия и завоевывающий французского потребителя LED-телевизорами самого большого размера в эпоху 100-дюймовых телевизоров.

С января по июнь этого года продажи Hisense TV на французском рынке составили 10 % от объема продаж телевизоров, увеличившись на 20,8 % в годовом исчислении, а телевизоры компании с диагональю 100 дюймов занимают лидирующую долю рынка, в то время как объем продаж лазерных телевизоров увеличился на 87 % в годовом исчислении.

Hisense set up the football fan zone in Paris during UEFA EURO 2024™

Сотрудничество с эко-ответственной транспортной компанией Caocao Mobility выразилось в том, что на 50 такси размещена реклама бренда Hisense, в то время как партнерство с Burger King дает возможность выиграть захватывающие призы миллионам клиентов благодаря национальному конкурсу по узнаваемости бренда, проводимому в 550 ресторанах по всей стране.

Hisense partnered with eco-responsible mobility company Caocao Mobility to celebrate the ‘Big Game, Big Screen’ campaign

С момента своего основания в 2014 году Hisense France превратилась в крупного игрока среди традиционных брендов. Спонсорская поддержка UEFA EURO 2016 во Франции значительно ускорила этот рост. Этот успех подчеркивает приверженность Hisense глобальному присутствию, достигнутому благодаря стратегическим инициативам в области спортивного маркетинга, включая Чемпионат мира по футболу и Чемпионат Европы по футболу.

Четырехкомпонентная глобальная стратегия Hisense ориентирована на продвижение бренда, оптимизацию промышленной структуры и стремление к дальнейшей глобальной экспансии с акцентом на высокоинновационные технологии, при этом продукты, ориентированные на сценарии, основаны на понимании и реагировании на потребности потребителей.