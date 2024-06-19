Hisense отмечает партнерство с UEFA EURO 2024 на старте чемпионата акцией «BEYOND GLORY»

Со стартом Чемпионата Европы по футболу 2024 года (UEFA EURO 2024) компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, отметила свое участие в качестве официального партнера UEFA EURO 2024 и официального поставщика экранов VAR для турниров запуском кампании «Ставшие легендой» (Beyond Glory), включающей создание муралов.

Hisense billboard at the opening match

Чтобы поклонники во всем мире могли насладиться незабываемыми моментами EURO 2024, компания Hisense усовершенствовала аудиовизуальные возможности просмотра матчей с помощью телевизора ULED Mini LED. Телевизор Hisense U7N, поддерживающий режимы Game Mode Pro и AI Sports Mode с частотой 144 Гц, буквально погружает зрителей в происходящее.

В первом квартале 2024 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов, что составило 56% рынка телевизоров со 100-дюймовым экраном. В период с января по апрель 2024 года Hisense вошла в тройку лидеров по продажам телевизоров на ключевых европейских рынках, включая Германию, Италию и Великобританию.

Перед началом стартового матча Чемпионата Европы Hisense запустила кампанию «Ставшие легендой» (Beyond Glory), представив муралы с изображением амбассадоров глобальной кампании Hisense и знаменитых вратарей Икера Касильяса (Iker Casillas) и Мануэля Нойера (Manuel Neuer). На полях турнира брендом был также запущен социальный конкурс Scavenger Hunt Murals. С помощью QR-кодов можно отсканировать мини-муралы и просмотреть видеоролик, в котором собраны моменты прошлых Чемпионатов Европы, прославившие легендарных вратарей и защитников.

Кроме того, болельщики турнира могут посетить роуд-шоу «Hisense Beyond Glory Tour», проходящее по 5 городам, принимающим EURO 2024, и проверить свои вратарские навыки, отразив серию бросков.