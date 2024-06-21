Hisense отмечает свое третье партнерство с чемпионатом UEFA  

Hisense, мировой бренд бытовой техники и электроники, отмечает свое третье подряд партнерство с чемпионатом UEFA European Championship, дебютировав этим летом в качестве официального поставщика экранов для системы VAR чемпионата UEFA EURO 2024.

Hisense’s «NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY» slogan on the LED board in UEFA EURO 2024™

Внедрение технологии VAR (видеопомощники судьи) стало одним из самых значительных изменений в футболе за последние 50 лет. Эта инновация сделала игру более справедливой и точной. Впервые в истории УЕФА для спонсоров открылись коммерческие возможности, связанные с профессиональным судейством.

Для соответствия требованиям стандарта VAR крайне важно иметь дисплеи, обладающие высокой точностью, поскольку высокоскоростной характер спорта требует беспрецедентной детальности изображения. Компания Hisense, используя технологию устранения послеизображения на экране, самостоятельно разработала микросхему, повышающую качество изображения посредством ИИ, которая способна распознавать и обрабатывать изображение на уровне пикселей в реальном времени, исключая возможность потери ключевых деталей.

Hisense has been announced as the Official VAR Screen Provider for UEFA EURO 2024™

Во время игр болельщики также видели лозунг «На 2-м месте в мире мы не остановимся» на светодиодных рекламных щитах вокруг поля. Согласно данным ведущей исследовательской компании Omdia, в первом квартале 2024 года доля телевизоров Hisense с 100-дюймовым размером экрана в мировом объеме поставок составила 56,4 %, что соответствует 1-му месту в мире.

За прошедшее с прошлого чемпионата UEFA Europian Championship время компания Hisense постепенно перешла от спонсирования брендом к предоставлению беспрецедентной технической поддержки.

По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.