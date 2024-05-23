Hisense получила Red Dot Award 2024 и iF Design Award 2024 за пульт управления ERF6A66

Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и электроники, сообщила о том, что ее пульт дистанционного управления ERF6A66 на солнечных батареях получил награды Red Dot Award for Product Design 2024 и iF Design Award 2024 за инновационное и экологически чистое решение для зарядки от солнечных батарей.
Пульт дистанционного управления ERF6A66 с экологически чистым источником питания собирает окружающий свет с помощью солнечной панели из аморфного кремния и преобразует его в электрическую энергию. Энергия накапливается во встроенном литиевом конденсаторе, что продлевает срок службы батареи. При солнечном освещении устройство способно самостоятельно заряжаться без ручного вмешательства. Используя технологию адаптивного восприятия освещенности, применяемую в телевизионной технике, пульт дистанционного управления может реализовывать функцию интеллектуальной подсветки, повышая комфорт для пользователя в плохо освещенном помещении.
Пульт дистанционного управления Hisense ERF6A66 совместим с телевизорами Hisense UX, U7 и U8 на рынках Европы и Океании и имеет элегантный геометрический дизайн, дополненный лаконичной формой и эргономичным ощущением в руке. Универсальный дизайн, который легко впишется в любой стиль и домашний интерьер, предусматривает расположение солнечной зарядной панели на верхней поверхности пульта, что привычно для пользователя и оптимизирует эффективность солнечной зарядки. Плавная интеграция солнечной батареи и основного корпуса пульта дистанционного управления не только улучшает эстетику, но и защищает от потенциального проникновения пыли и воды, обеспечивая прочность и долговечность.
Red Dot Award in Product Design и iF Design Award числятся среди наиболее престижных наград в области дизайна и присуждаются за выдающийся дизайн, креативность и новизну продукта. Эти награды подчеркивают стремление компании Hisense к устойчивому развитию и совершенству в области дизайна и инноваций.