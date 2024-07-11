Hisense предлагает смотреть UEFA EURO 2024 крупным планом

Технологии
11 июля 2024

Компания Hisense, мировой лидер в области потребительской электроники и бытовой техники, предлагает максимальные на Чемпионате Европы лазерные телевизоры Hisense 120L9H TriChroma и лазерные мини-проекторы Smart C1, готовящие будущее на основе лазерного дисплея, основанного на стратегических инновациях Go Tech, Go Cinema и Go Green. 

Hisense Laser TV, Go Cinema at UEFA EURO 2024™

Инновационный LPU (лазерный модуль обработки световых сигналов) Hisense использует трехцветный лазерный свет RGB с технологией Ultra Short Throw для проецирования яркого 4K-изображения 3000 люмен на 120-дюймовый экран, который отражает окружающий свет. Революционный лазерный дисплей с широкой цветовой гаммой 107% и превосходной точностью цветопередачи ΔE≤1 обеспечивает визуальные эффекты кинематографического качества и поддерживает режим Filmmaker Mode. Dolby Atmos и фронтальные динамики мощностью 40 Вт обеспечивают захватывающее звучание.

Hisense is introducing consumers to the large-screen TV era

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Лазерные телевизоры Hisense улучшают домашний просмотр, уделяя особое внимание заботе об окружающей среде и благополучию, благодаря таким функциям, как удаление вредного синего света из источника света для комфорта глаз даже при постоянном просмотре футбола и снижение потребления энергии по сравнению с большими ЖК-экранами. Лазерные телевизоры рассчитаны на низкий углеродный след и высокую перерабатываемость, что обеспечивает экологичные домашние развлечения.

Компания Hisense недавно получила 1-ю премию Readers Award 2024 в категории фото и видео от французского технологического издания Les Numeriques за лазерный мини-проектор Smart C1. Это свидетельствует о популярности C1 среди потребителей и признании долгосрочной приверженности Hisense инновациям в области лазерных продуктов.

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