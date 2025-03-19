Любите Хайнань? Готовы поделиться? Путешествуйте по острову бесплатно! 

Мир
19 марта 2025

Отчет Международного медиа-центра Хайнаня:

На тропическом острове Хайнань, окруженном бирюзовыми водами Южно-Китайского моря, есть солнечные пляжи, пышные тропические леса, аппетитная кухня, местные гобелены… а еще сюда не нужна виза для граждан пятидесяти девяти стран? Новая 240-часовая политика безвизового транзита, а также многочисленные воздушные маршруты Хайнаня, достигающие все большего числа международных направлений, делают провинцию очень удобным и гостеприимным местом. Более миллиона международных путешественников выбрали Хайнань в прошлом году. Вы были одним из них? Чего вы ждете?

Если вы ждете выгодного предложения, время пришло! Островная провинция набирает новых амбассадоров международного туризма Хайнаня, которые любят путешествовать, любят Хайнань и любят рассказывать всем о своих приключениях на острове. Конечно, есть много преимуществ! Подробнее об этом чуть позже — читайте дальше!

Hainan is offering a great opportunity for social media influencers, content creators, and travel enthusiasts to experience, engage with and learn more about Hainan.

Хайнань ищет:

  1. Любителей путешествий с большим интересом к культуре Хайнаня, достопримечательностям, местным жителям и островной жизни, которые хотят поделиться красотой Хайнаня с миром.
  2. Инфлюенсеров в социальных сетях с популярным аккаунтом хотя бы на одной платформе — Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok и т. д.
  3. Экспертов по созданию контента — гуру вовлечения, которые делятся информацией о Хайнане с помощью текста, изображений, видео или других форматов.
  4. Отличных коммуникаторов с отличными навыками командной работы.

Вот что вам нужно сделать:

Используйте свои собственные слова, идеи и образы, чтобы поделиться тем, что вы любите в Хайнане, построив международный мост дружбы с помощью настоящих личных историй, реального опыта и непредвзятых отзывов. Порадуйте своих зрителей невероятными достопримечательностями, звуками и развлечениями Хайнаня и пригласите всех присоединиться к вам, чтобы совершить новые открытия во время изучения острова.

Что вы получаете? Много всего! В дополнение к воспоминаниям на всю жизнь и друзьям, которых вы приобретете на этом пути, вы также получите:

  1. Сертификаты «Амбассадор международного туризма Хайнаня» от Департамента туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань.
  2. Денежное вознаграждение за размещение качественного контента в личных аккаунтах в соцсетях. Чем лучше контент, тем лучше награда!
  3. Бесплатные поездки на Хайнань, еда, проживание в отеле и другие сюрпризы,  

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