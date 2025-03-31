Кристина Тамирова продолжает войну с бывшей гражданской женой своего отца

В Следком РФ поступило заявление от Лилии Невской, гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова. Невская заявляет, что по ее уголовному делу о растрате 133 млн руб. на свидетелей было оказано давление, пишет «Интерфакс».

Невская просит возбудить уголовное дело по ст. 294 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и 309 УК РФ (Принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний).

По словам Андрея Безрядова, представляющего интересы Невской, свидетели защиты в ходе разбирательства изменили свои показания вследствие оказанного на них давления. Поэтому Невская просит правоохранителей проверить факты и принять решение о возбуждении уголовного дела.

Что не поделили Кристина Тамирова и Лилия Невская

Отметим, что о смерти бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова стало известно в октябре 2022 года. Тамиров скончался в Подмосковье, в собственном загородном доме.

Адвокаты утверждают, что за полтора года до кончины Тамиров написал завещание, согласно которому его дочь Кристина Тамирова должна стать обладательницей многомиллиардного состояния.

Кристина Тамирова считает, что Лилия Невская нарушила закон и осуществила перевод на свой банковский счет 133 млн руб. Невская же свою вину отрицает и говорит, что она совершала указанные действия по указанию Тамирова, предварительно согласовавшего сделку с руководством отделения банка.

В итоге Гагаринский суд рассматривает сразу два дела – уголовное и гражданское. Каждое из них связано с обстоятельствами, которые касаются одного денежного перевода, затрагивая права одних и тех же лиц. При этом по обоим делам фигурируют одни и те же свидетели, говорят адвокаты.