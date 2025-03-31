Кристина Тамирова продолжает войну с бывшей гражданской женой своего отца

Общество
31 марта 2025

В Следком РФ поступило заявление от Лилии Невской, гражданской жены бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова. Невская заявляет, что по ее уголовному делу о растрате 133 млн руб. на свидетелей было оказано давление, пишет «Интерфакс».

Невская просит возбудить уголовное дело по ст. 294 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и 309 УК РФ (Принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний).

По словам Андрея Безрядова, представляющего интересы Невской, свидетели защиты в ходе разбирательства изменили свои показания вследствие оказанного на них давления. Поэтому Невская просит правоохранителей проверить факты и принять решение о возбуждении уголовного дела.

Что не поделили Кристина Тамирова и Лилия Невская

Отметим, что о смерти бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова стало известно в октябре 2022 года. Тамиров скончался в Подмосковье, в собственном загородном доме.

Адвокаты утверждают, что за полтора года до кончины Тамиров написал завещание, согласно которому его дочь Кристина Тамирова должна стать обладательницей многомиллиардного состояния.

Кристина Тамирова считает, что Лилия Невская нарушила закон и осуществила перевод на свой банковский счет 133 млн руб. Невская же свою вину отрицает и говорит, что она совершала указанные действия по указанию Тамирова, предварительно согласовавшего сделку с руководством отделения банка.

В итоге Гагаринский суд рассматривает сразу два дела – уголовное и гражданское. Каждое из них связано с обстоятельствами, которые касаются одного денежного перевода, затрагивая права одних и тех же лиц. При этом по обоим делам фигурируют одни и те же свидетели, говорят адвокаты.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Яндекс Маркет представил информацию о том, какие летние шины предпочитают автомобилисты

Технологии

Huawei запускает опирающиеся на ИИ решения 5.5G, чтобы подстегнуть приход эры мобильного ИИ 

Экономика

Импортозамещение в химической промышленности: Россия будет производить полимерную серу

Культура

Московской инвестор прибрел аналог портрета «Путин в очках» на фоне ромашек