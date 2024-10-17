Hisense представила 110-дюймовый телевизор Hisense ULED X Mini LED  

Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, объявила о том, что ее 110-дюймовый телевизор ULED X Mini LED теперь доступен по всему миру по цене 20 000 долларов США.

С момента дебюта на CES в начале этого года и признания в качестве лауреата премии CES Innovation Award, а также получением награды «Выбор редакции» от Digital Trends телевизор 110UX продолжал получать бесчисленные награды за лидерство в области технологий изображения.

Hisense 110-inch ULED X Mini LED is now available globally

110UX с Mini LED Blacklight обеспечивает пиковую яркость до 10 000 нит и контрастность с более чем 40 000 локальных зон затемнения, сводя к минимуму утечку задней подсветки и заметно повышая контрастность. Благодаря Hi-View AI Engine X от Hisense, телевизор регулируется в режиме реального времени для более четкого, иммерсивного и эффекта отображения. Объединив эту коллекцию отраслевого эталонного оборудования и программного обеспечения, 110UX является свидетельством эволюции дизайна светодиодных дисплеев, где инновации и ориентированная на потребителя инженерия сходятся, чтобы переопределить качество изображения, чтобы обеспечить более яркую, динамичную картинку, которая хорошо подходит для больших форматов.

Ранее в октябре было выпущено 110UX Championship Edition, ультрапремиальное дополнение к инновационной линейке Hisense ULED X, которое совпало с началом сезона НБА.