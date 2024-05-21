Hisense приветствует легендарного Икера Касильяса в кампании UEFA EURO 2024 BEYOND GLORY

Международная корпорация по производству бытовой техники Hisense объединила бывшего испанского футболиста и легендарного вратаря из Мадрида Икера Касильяса (Iker Casillas) с еще одним победителем Чемпионата мира — капитаном Мануэлем Нойером (Manuel Neuer) для участия в кампании Hisense — UEFA EURO 2024 BEYOND GLORY.

Icon Iker Casillas partners with Hisense as Global Brand Ambassador

Известный своей способностью делать эффектные сейвы, Икер Касильяс считается одним из величайших вратарей всех времен. Присоединившись к Мануэлю в качестве глобального амбассадора бренда Hisense, он окажет поддержку кампании Hisense BEYOND GLORY и культовой линейке продуктов, отмечая максимальное футбольное достижение — завоевание наград ЕВРО.

«Я рад сотрудничать с Hisense и присоединиться к кампании BEYOND GLORY, которая ставит в центр внимания чествование лучших вратарей мира, — объяснил Икер Касильяс. — Репутация вратаря основана на его надежности. Я рад быть приглашенным Hisense в качестве глобального амбассадора, представляющего компанию, на которую полагаются ее клиенты для создания инновационных технологий, улучшающих их жизнь».

В качестве глобального амбассадора Икер присоединится к футбольному веселью с личными выступлениями, чтобы встретиться с болельщиками во Франкфурте во время тура Hisense BEYOND GLORY во время турнира.