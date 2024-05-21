Hisense приветствует легендарного Икера Касильяса в кампании UEFA EURO 2024 BEYOND GLORY

Международная корпорация по производству бытовой техники Hisense объединила бывшего испанского футболиста и легендарного вратаря из Мадрида Икера Касильяса (Iker Casillas) с еще одним победителем Чемпионата мира — капитаном Мануэлем Нойером (Manuel Neuer) для участия в кампании Hisense — UEFA EURO 2024 BEYOND GLORY.
Известный своей способностью делать эффектные сейвы, Икер Касильяс считается одним из величайших вратарей всех времен. Присоединившись к Мануэлю в качестве глобального амбассадора бренда Hisense, он окажет поддержку кампании Hisense BEYOND GLORY и культовой линейке продуктов, отмечая максимальное футбольное достижение — завоевание наград ЕВРО.
«Я рад сотрудничать с Hisense и присоединиться к кампании BEYOND GLORY, которая ставит в центр внимания чествование лучших вратарей мира, — объяснил Икер Касильяс. — Репутация вратаря основана на его надежности. Я рад быть приглашенным Hisense в качестве глобального амбассадора, представляющего компанию, на которую полагаются ее клиенты для создания инновационных технологий, улучшающих их жизнь».
В качестве глобального амбассадора Икер присоединится к футбольному веселью с личными выступлениями, чтобы встретиться с болельщиками во Франкфурте во время тура Hisense BEYOND GLORY во время турнира.