Интеллектуальный безуглеродный кампус Huawei удостоен премии Еnergy Globe World Award

Проект интеллектуального кампуса Huawei с нулевым выбросом углерода был удостоен всемирной премии Energy Globe World Award за 2023 год. Проект, также известный как Индустриальный парк низкоуглеродных технологий и интеллектуальной энергии в Янчене, стал плодом совместных усилий компании Yancheng Power Supply Company Государственной электросетевой корпорации в провинции Цзянсу и компании Huawei. Этот инновационный проект получил признание за выдающуюся интеграцию экологически чистой энергии, которая составляет 85% от общего объема энергопотребления объекта, причем 100% конечного энергопотребления приходится на электроэнергию. Это позволяет ежегодно экономить 3 миллиона кВт/ч электроэнергии и сократить выбросы углерода примерно на 5600 тонн в год. В числе других наград проекта — приз чемпиона, присужденный на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) за 2022 год. Д-р Энтони Ху Хао (Anthony Hu Hao), ведущий специалист бизнес-подразделения Huawei Electric Power Digitalization, был встречен аплодисментами за образцовое руководство проектом и выступил с речью на церемонии награждения.

Dr. Anthony Hu Hao is presented with the Energy Globe World Award trophy and certificate

Премия Energy Globe World Award вручается группой организаций, среди которых Фонд Energy Globe, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Федеральная экономическая палата Австрии. В 2023 году проект «Интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода был отобран среди более чем 2000 лучших проектов из более 180 стран и регионов, став единственным китайским проектом, удостоенным этой награды. В заявлении Международного жюри говорится: «Проект опирается на пять основных ценностей, таких как энергоснабжение с нулевым выбросом углерода, координированное использование нескольких источников энергии, оптимальная энергоэффективность, расширение цифровых возможностей и трансграничные инновации. Он охватывает возобновляемые источники энергии, централизованные и распределенные энергетические системы, водородную энергетику и накопление энергии. Проблемы в области энергетики, углеродного следа и цифровой интеграции решаются с помощью трехмерного подхода, включающего искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления для обеспечения устойчивого и интеллектуального управления. Проект получил международное признание как модель глобальной углеродной нейтральности и устойчивого развития».

В основе отмеченного наградой проекта, возглавляемого д-ром Энтони Ху Хао, лежит предложенная им модель трансформации T3, включающая энергетическую трансформацию, трансформацию углеродного следа и цифровую трансформацию. Проект предусматривает сценарии интеллектуального управления углеродным следом, энергопотреблением и «умными» технологиями для интеграции планирования, строительства и эксплуатации. Он служит примером создания экологичной, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетической системы для кампусного применения. Это может помочь городам и целым странам в реализации их целей по достижению углеродной нейтральности.

Кроме того, в июне 2022 года проект и его решения были удостоены приза чемпиона на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) за 2022 год, а также вошли в десятку лучших глобальных проектов 2022 года, отмеченных премией Полсона в области устойчивого развития (Paulson Prize for Sustainability). Теоретические основы, архитектурные решения и модели проекта получили две награды — за лучшую статью и лучший доклад — на Международной конференции IEEE по энергетическому Интернету и интеграции энергетических систем и Международном форуме по развитию энергетики и энергоснабжения 2023.