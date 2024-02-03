Интеллектуальный безуглеродный кампус Huawei удостоен премии Еnergy Globe World Award

Проект интеллектуального кампуса Huawei с нулевым выбросом углерода был удостоен всемирной премии Energy Globe World Award за 2023 год. Проект, также известный как Индустриальный парк низкоуглеродных технологий и интеллектуальной энергии в Янчене, стал плодом совместных усилий компании Yancheng Power Supply Company Государственной электросетевой корпорации в провинции Цзянсу и компании Huawei. Этот инновационный проект получил признание за выдающуюся интеграцию экологически чистой энергии, которая составляет 85% от общего объема энергопотребления объекта, причем 100% конечного энергопотребления приходится на электроэнергию. Это позволяет ежегодно экономить 3 миллиона кВт/ч электроэнергии и сократить выбросы углерода примерно на 5600 тонн в год. В числе других наград проекта — приз чемпиона, присужденный на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) за 2022 год. Д-р Энтони Ху Хао (Anthony Hu Hao), ведущий специалист бизнес-подразделения Huawei Electric Power Digitalization, был встречен аплодисментами за образцовое руководство проектом и выступил с речью на церемонии награждения.
Премия Energy Globe World Award вручается группой организаций, среди которых Фонд Energy Globe, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Федеральная экономическая палата Австрии. В 2023 году проект «Интеллектуальный кампус с нулевым выбросом углерода был отобран среди более чем 2000 лучших проектов из более 180 стран и регионов, став единственным китайским проектом, удостоенным этой награды. В заявлении Международного жюри говорится: «Проект опирается на пять основных ценностей, таких как энергоснабжение с нулевым выбросом углерода, координированное использование нескольких источников энергии, оптимальная энергоэффективность, расширение цифровых возможностей и трансграничные инновации. Он охватывает возобновляемые источники энергии, централизованные и распределенные энергетические системы, водородную энергетику и накопление энергии. Проблемы в области энергетики, углеродного следа и цифровой интеграции решаются с помощью трехмерного подхода, включающего искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и облачные вычисления для обеспечения устойчивого и интеллектуального управления. Проект получил международное признание как модель глобальной углеродной нейтральности и устойчивого развития».
В основе отмеченного наградой проекта, возглавляемого д-ром Энтони Ху Хао, лежит предложенная им модель трансформации T3, включающая энергетическую трансформацию, трансформацию углеродного следа и цифровую трансформацию. Проект предусматривает сценарии интеллектуального управления углеродным следом, энергопотреблением и «умными» технологиями для интеграции планирования, строительства и эксплуатации. Он служит примером создания экологичной, низкоуглеродной, безопасной и эффективной энергетической системы для кампусного применения. Это может помочь городам и целым странам в реализации их целей по достижению углеродной нейтральности.
Кроме того, в июне 2022 года проект и его решения были удостоены приза чемпиона на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS) за 2022 год, а также вошли в десятку лучших глобальных проектов 2022 года, отмеченных премией Полсона в области устойчивого развития (Paulson Prize for Sustainability). Теоретические основы, архитектурные решения и модели проекта получили две награды — за лучшую статью и лучший доклад — на Международной конференции IEEE по энергетическому Интернету и интеграции энергетических систем и Международном форуме по развитию энергетики и энергоснабжения 2023.