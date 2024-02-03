Hisense сохранил 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году

Глобальная корпорация по производству бытовой техники Hisense удерживает 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году, достигнув в 2023 году уровня объема в 25,9 млн единиц на мировых рынках, согласно «Ежемесячному отчету о глобальном объеме поставок брендов телевизоров за 2023 год» ведущего института исследований рынка AVC Revo. Hisense стал единственным брендом, который продолжил рост в последние шесть лет среди ведущих 5 брендов телевизоров в мире.

Сейчас Hisense расширяет стратегию глобализации и оптимизирует мировое присутствие в 34 промышленных парках, 25 центрах исследований и разработок и 66 иностранных компаниях. За прошлый год поставки Hisense на иностранные рынки увеличились на 12,2% и продемонстрировали ускорение поставок на рынки Северной Америки и Европы, достигнув роста в двухзначных числах.

В начале января бренд Hisense участвовал в CES 2024 с ведущими технологическими продуктами, включая телевизоры ULED X и лазерные телевизоры, а компания получила более 30 наград за превосходные инновации и характеристики продукции.

2024 год — это год спорта, и в качестве официального спонсора Евро-2024 бренд выпустит еще более современную продукцию, чтобы подарить потребителям впечатления от игр и просмотра с эффектом присутствия, а также будет стремиться укрепить связь между турнирами и футбольными фанатами благодаря инновационной спортивной маркетинговой стратегии.