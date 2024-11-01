Hisense стала официальным партнером чемпионата FIFA Club World Cup 2025 

Спорт
1 ноября 2024

Компания Hisense, бренд потребительской электроники и бытовой техники, объявила о заключении официального партнерского соглашения с новым чемпионатом мира по футболу FIFA Club World Cup. Объявление об этом было сделано на специальном мероприятии в Shanghai Tower, на котором присутствовали президент FIFA Джанни Инфантино (Gianni Infantino), генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрём (Mattias Grafström) и председатель совета директоров Hisense Group Цзя Шаоцянь (Jia Shaoqian).

Выступая на церемонии открытия, президент FIFA Джанни Инфантино сказал: «Мы рады приветствовать компанию Hisense, одного из ведущих мировых брендов на рынке, в качестве официального партнера FIFA Club World Cup 2025. Приверженность Hisense инновациям и технологиям соответствует нашему видению этого турнира, который объединит 32 лучшие команды со всего мира для незабываемого торжества нашей игры, которая произведет революцию в клубном футболе».

«Это партнерство предложит болельщикам уникальные способы взаимодействия с турниром как на поле, так и за его пределами, а также заложит технологическую и инновационную основу для процветания FIFA Club World Cup».

В новом чемпионате FIFA Club World Cup раз в четыре года будут принимать участие 32 лучших клуба.  

Председатель совета директоров Hisense Group Цзя Шаоцянь добавил: «Мы гордимся тем, что являемся официальным партнером FIFA Club World Cup 2025, турнира между топ-клубами из всех шести конфедераций, представляющим собой диалог между чемпионами, столкновение первоклассного мастерства. Это идеально согласуется со стремлением Hisense к чемпионскому духу и нашей последней корпоративной целью по созданию компании и бренда мирового класса».

Hisense выступала в качестве глобального партнера двух чемпионатов FIFA World Cups подряд и трех чемпионатов Европы UEFA.  

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