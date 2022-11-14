Hisense выпускает документ о пользе лазерных дисплеев для общества

10 ноября глобальное высокотехнологичное предприятие Hisense опубликовало свой официальный информационный документ по лазерным телевизорам под названием «Инновации Hisense: Трансформация жизни с помощью технологии лазерных дисплеев» в издании Economist Impact. Издание Economist Impact, основанное компанией The Economist Group в 2021 году, сотрудничает с ведущими корпорациями, правительствами и некоммерческими организациями, способствуя позитивным изменениям в обществе. Официальный информационный документ представляет собой всеобъемлющую интерпретацию современных и будущих визуальных технологий, а также демонстрацию лазерных технологий Hisense. Выпустив этот документ во Всемирный день науки за мир и развитие, компания Hisense подчеркнула новаторскую роль технологии лазерных дисплеев и то, как эти передовые инновации улучшают жизнь людей по всему миру.

В информационном документе по лазерным телевизорам представлены достижения компании Hisense в сфере лазерных телевизоров

В последние годы индустрия лазерных телевизоров быстро развивается в плане технологических инноваций, производственно-сбытовых цепочек и признания на рынке. Компания Hisense, являющаяся первопроходцем в этой отрасли, последовательно стимулирует новаторство и развитие лазерных дисплеев, чтобы достичь сверхвысокой четкости изображения и этим выдающимся решением улучшить быт людей.

Еще в 2007 году Hisense была одной из первых компаний, разработавших технологию лазерного телевидения и в корне изменившей концепцию домашних телевизоров. С момента выпуска первого лазерного телевизора с ультракоротким проекционным расстоянием в 2014 году компания Hisense лидирует в развитии технологии лазерных дисплеев, расширяя разнообразные сферы и сценарии применения лазерных дисплеев, а также создавая новое устойчивое будущее с низким энергопотреблением лазерных дисплеев.

В официальном информационном документе демонстрировались неустанные усилия компании Hisense по разработке дисплеев, способных работать в любом месте, включая игровые мониторы и облачные платформы для различных отраслей. Кроме того, компания Hisense также осуществила вертикальные исследования и разработки, начиная с чипа драйвера дисплея Tcon и чипа качества изображения и заканчивая операционными системами, приложениями и терминалами, способными поддерживать различные технологии, такие как LCD, лазерный дисплей и ULED. В будущем дисплеи будут не только для того, чтобы «смотреть», но станут также точкой соприкосновения между человеком и машинами, преобразуя жизнь людей с помощью тщательно продуманной и разработанной лазерной технологии.

Лазерные визуальные технологии на пользу обществу

В духе Всемирного дня науки за мир и развитие в официальном информационном документе также рассказывается о том, как технология лазерных дисплеев оказывает положительное влияние на общество. В качестве примера можно привести доказанные преимущества лазерной технологии для защиты глаз. Лазерный телевизор Hisense снижает вредное синее излучение, делая изображение удобным для глаз и более реалистичным.

Кроме того, лазерный телевизор Hisense обеспечивает устойчивое развитие за счет более высоких уровней переработки и энергоэффективности. Согласно исследованиям Hisense, потребляемая мощность лазерного телевизора составляет около трети потребляемой мощности телевизора с жидкокристаллическим экраном аналогичного размера, что показывает его устойчивость и экологическую безопасность.