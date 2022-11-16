Hisense запускает свою кампанию «Тур идеального матча» с легендой футбола Кака́

До начала чемпионата мира по футболу в Катаре остались считанные дни, и Hisense в партнерстве с легендой бразильского футбола Кака́ запускает в Катаре кампанию «Тур идеального матча», чтобы вдохновить футбольных болельщиков по всему миру, формируя имидж бренда Hisense сквозь призму футбола и спортивного духа.

Hisense “Perfect Match Tour” Campaign

С ноября по декабрь кампания Hisense «Тур идеального матча» будет посещать различные достопримечательности в Дубае и Дохе. На каждой остановке Кака́ будет демонстрировать свое мастерство и общаться с местными болельщиками, поддерживая их энтузиазм.

Объединяя энергию любителей футбола со всего мира

«Тур идеального матча» Hisense станет всеобъемлющей кампанией, в рамках которой будут проводиться увлекательные мероприятия как на местах, так и в социальных сетях. Болельщики, приехавшие в Катар, смогут лично встретиться с Kaká и поиграть бок о бок с бразильской легендой футбола, сохранив в памяти незабываемые впечатления. «Тур идеального матча» включает в себя все, от аудиовизуального пространства до виртуальной реальности, позволяя пользователям опробовать на практике новинки бренда.

Hisense “Perfect Match Tour” Interactive Space

Кроме того, болельщики могут принять участие в онлайн-мероприятиях кампании, организуемых на официальных страницах Hisense в социальных сетях, чтобы получить эксклюзивные призы и разделить радость игры с футбольными болельщиками со всего мира.

Демонстрация новейшей продукции Hisense

Кроме того, в рамках кампании будут представлены линейки телевизоров Hisense, специально разработанные к Чемпионату мира по футболу 2022 года FIFA World Cup 2022™, которые, как ожидается, станут главными моментами всей кампании.

Hisense ULED TV U7

Один из фирменных продуктов компании Hisense, активно продвигаемых в рамках кампании, — телевизор ULED U7. Он идеально подходит для просмотра лучших спортивных событий благодаря встроенному, профессионально откалиброванному спортивному режиму, автоматически оптимизирующему качество изображения. Улучшенная картинка снижает риск подвисания и неравномерности движения, даря пользователям яркие цвета и сверхплавность движений. С включенным спортивным режимом каждый захватывающий момент матча будет демонстрироваться в иммерсивной манере, от фантастических пасов и невероятного мастерства игроков до криков и приветствий болельщиков каждой страны.

Будучи новатором в области технологии ULED, за последнее десятилетие компания Hisense еще больше укрепила свои позиции. С января по октябрь 2022 года объем продаж телевизоров Hisense серии ULED увеличился на 40% в Канаде, Мексике, Южной Африке, Индии и на многих других ключевых рынках.

Еще одной революционной технологией Hisense, демонстрируемой в рамках кампании, являются телевизоры с лазерными дисплеями. Серия лазерных телевизоров, оснащенных лазерной технологией Tri-Chroma, современной системой отображения DLP, 100-дюймовым или 120-дюймовым сверхбольшим экраном и мощной акустической системой, предлагает более глубокое погружение, невероятно реалистичный цвет и божественный звук.

Обеспечение несравненного качества просмотра с помощью передовых технологий всегда было одной из главных целей компании Hisense. «Тур идеального матча» позволит футбольным болельщикам и покупателям пережить более захватывающие впечатления от чемпионата мира по футболу благодаря технологиям Hisense.