HLTH, ведущее мероприятие США по инновациям в сфере здравоохранения, приходит в Европу

Компания HLTH Inc. объявила своих первых выступающих, спонсоров и партнеров за год до первого мероприятия HLTH Europe, которое пройдет 17-20 июня 2024 года в выставочно-деловом центре RAI в Амстердаме. Организации со всей Европы и США поддерживают новейшее мероприятие HLTH.

Форум HLTH (произносится как английское слово «health», здоровье) быстро закрепился в качестве определяющего события в сфере здравоохранения США. Основанный серийным предпринимателем и инвестором Джонатаном Вайнером (Jonathan Weiner), он станет третьим мероприятием, созданным им для крупномасштабного внедрения в Европу.

Г-н Вайнер, также являющийся соучредителем отраслевых мероприятий Money20/20 и Shoptalk, заявил следующее: «Последние несколько лет показали, что сотрудничество в сфере здравоохранения имеет решающее значение. В настоящее время, как никогда, здравоохранение должно сосредоточиться на решении непосредственных проблем, с которыми оно сталкивается, от поставщиков и потребителей услуг, от групп пациентов и исследователей в сфере медико-биологических наук до представителей властей, основателей стартапов и инвесторов. Мероприятия HLTH объединяют ключевых игроков в широком масштабе, чтобы открыть перспективные инновационные возможности и, в конечном итоге, обеспечить лучшее здоровье людей».

«Программа HLTH Europe будет охватывать отдельных лиц и организации, стимулирующие действия и изменения всей европейской экосистемы здравоохранения. HLTH Europe сосредоточит свое внимание на решении сложных проблем и изучении многочисленных возможностей в области европейского здоровья на сегодняшний день», — заявила руководитель информационного отдела HLTH Europe Лина Беренс (Lina Behrens).

В число первых подтвержденных выступающих на HLTH Europe входят:

Ян Эббс (Ian Abbs), генеральный директор и главный медицинский специалист Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (Великобритания)

(Ian Abbs), генеральный директор и главный медицинский специалист (Великобритания) Лиза Бэнкс (Lisa Banks), вице-президент по цифровым медицинским услугам и инновациям,исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, компании GSK (Бельгия)

(Lisa Banks), вице-президент по цифровым медицинским услугам и инновациям,исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, компании (Бельгия) Крис Бишофф (Chris Bischoff), управляющий директор General Catalyst (Великобритания)

(Chris Bischoff), управляющий директор (Великобритания) Эрик Каррил (Eric Carreel), основатель и председатель правления Withings (Франция)

(Eric Carreel), основатель и председатель правления (Франция) Томас Клозель (Thomas Clozel), соучредитель и генеральный директор Owkin (Франция)

(Thomas Clozel), соучредитель и генеральный директор (Франция) Марис Дрейманис (Maris Dreimanis), руководитель отдела цифровой трансформации Национальной службы здравоохранения Латвии (Латвия)

(Maris Dreimanis), руководитель отдела цифровой трансформации (Латвия) Надин Хачач-Харам (Nadine Hachach-Haram), основатель и генеральный директор Proximie и NHS Surgeon (Великобритания)

(Nadine Hachach-Haram), основатель и генеральный директор и NHS Surgeon (Великобритания) Николас Ханч (Nicolas Hantzsch), исполнительный директор и соучредитель Patient21 (Германия)

(Nicolas Hantzsch), исполнительный директор и соучредитель (Германия) Адама Ибрагим (Adama Ibrahim), вице-президент по цифровой стратегии и управлению изменениями Novo Nordisk (Дания)

(Adama Ibrahim), вице-президент по цифровой стратегии и управлению изменениями (Дания) Алисса Джеффи (Alyssa Jaffee), партнер 7wireVentures (США)

(Alyssa Jaffee), партнер (США) Стефани Кемп (Stefanie Kemp), директор по преобразованиям Sana Kliniken (Германия)

(Stefanie Kemp), директор по преобразованиям (Германия) Хейо Кремер (Heyo Kroemer), генеральный директор Charité (Германия)

(Heyo Kroemer), генеральный директор (Германия) Рана Лоннен (Rana Lonnen), управляющий директор, dRx Capital, Novartis (Швейцария)

(Rana Lonnen), управляющий директор, dRx Capital, (Швейцария) Софи Парк (Sophie Park), управляющий директор Bayer G4A (США)

(Sophie Park), управляющий директор (США) Марлис П. Шийвен (Marlies P Schijven), профессор хирургии, кафедра цифрового здоровья, Медицинский центр университета Амстердама (Нидерланды)

(Marlies P Schijven), профессор хирургии, кафедра цифрового здоровья, (Нидерланды) Йоханнес Шильдт (Johannes Schildt), генеральный директор и соучредитель Kry/Livi (Швеция)

(Johannes Schildt), генеральный директор и соучредитель (Швеция) Дан Вахдат (Dan Vahdat), генеральный директор и основатель Huma (Великобритания)

(Dan Vahdat), генеральный директор и основатель (Великобритания) Эяль Зимличман (Eyal Zimlichman), директор по трансформации и инновациям,Sheba Medical Center (Израиль)

«Мы ошеломлены ранней поддержкой HLTH Europe. За год до мероприятия иметь таких спонсоров, как Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed и Withings, — просто удивительно, — заявила Кэти Фрайатт (Katy Fryatt), управляющий директор HLTH Europe. — Эти первые спонсоры «открыли вечеринку», и мы благодарны им за поддержку в развитии HLTH в Europe».

Компания HLTH также установила ряд ключевых стратегических партнерских отношений с европейскими и американскими организациями, включая ECH Alliance, Digital Salutem, Galen Growth, HealthXL, HolonIQ и Healthcare World.