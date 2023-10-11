Хоккейная сборная Новых территорий 4 ноября сыграла со сборной АЛХ

В Москве 4 ноября 2023, в День народного единства, на льду ЦСКА Арены состоится хоккейный матч сборной Ассоциации любительского хоккея (АЛХ) и сборной Новых территорий. Организаторы объявили о проведении этого матча 7 октября, во время хоккейного матча «РУССКАЯ ДРУЖБА», проходившего в Москве во Дворце спорта «Янтарь» в присутствии не менее 1500 зрителей̆, в том числе и представителей дружественных стран Африки и Ближнего Востока и государств-членов БРИКС, СНГ, ШОС.

Президент АЛХ Алина Бородаева отметила, что приглашение любительской сборной Освобожденных территорий по хоккею на федеральные спортивные турниры является поддержкой спортсменов-любителей с новых территорий России, подтверждающей факт статуса жителей этих регионов, как полноправных участников всеобщего российского спортивного движения. Это должны понять и на внешнем контуре, и на внутреннем, патриотическом, убеждена Бородаева.

«Участие любительской сборной Освобожденных территорий по хоккею в федеральных спортивных событиях станет поддержкой спортсменов-любителей из новых регионов России. Жители новых территорий – полноправные участники большого российского спортивного движения. Это заявление и для внешнего контура, и для внутреннего – патриотически настроенного большинства» — считает Алина Бородаева.

«Создание благоприятных условий для расширения взаимной культурной, спортивной, общественной и экономической интеграции Новых территорий — является важной задачей всего российского общества. Таких мероприятий в текущей повестке должно становиться больше. Наш фонд «Интеграция» работает в этом направлении, нами инициирован ряд социальных и общественных проектов, в частности в области студенческого спорта, гуманитарных проектов и культурных инициатив, – все эти проекты направлены на расширение интеграционных процессов между регионами и сплочение граждан» — заявил Евгений Рубин.