Hollyland выпустила легкий беспроводной петличный микрофон весом всего 9 г

Компания Hollyland представляет LARK M2 — новый беспроводной петличный микрофон высшего уровня потребительского класса. При весе в 9 граммов, он выделяется как поразительно легкий петличный микрофон и может стать лучшим выбором режиссеров, влогеров и подкастеров. Он достаточно мал и легок, чтобы разместить его на любой одежде комфортно, безопасно и ненавязчиво. С воспроизведением звука без потерь и самыми современными возможностями LARK M2 гарантирует пользователям наилучшие возможные результаты для каждой возможности записи. Владельцы могут рассчитывать на его непрерывную работу до 10 часов и ожидать стабильного качества звука при каждом использовании.

Микрофон LARK M2 идеально подходит не только для создания общего контента, но и других аудио- и видеопередач в реальном времени, живых выступлений, дистанционного обучения, социальных сетей, планирования мероприятий, свадеб, презентаций, прямых трансляций и тому подобного. У LARK M2 нет громоздких проводов, он обеспечивает по-настоящему беспроводную запись. Версия Lightning подключается к классическим iPhone, а версия USB-C — к телефонам Android, iPhone 15, экшн-камерам и компьютерам.

Антенна LDS (прямого лазерного структурирования) микрофона с высоким коэффициентом усиления уменьшает блокировку сигнала, вызванную человеческим телом, обеспечивая стабильную и бесперебойную передачу звука. При отличной дистанции записи до 300 метров (поле зрения), микрофон LARK M2 является идеальным средством записи высококачественного звука в условиях затруднительной записи.

Активное шумоподавление микрофона гарантирует более четкое воспроизведение звука в шумных средах. Пользователи могут настраивать степень шумоподавления, чтобы добиваться наилучших результатов в любой ситуации. Микрофон LARK M2 поддерживает удобное в использовании приложение LarkSound компании Hollyland, которое позволяет обновлять прошивку в одно касание, настраивать громкость и шумоподавление, проверять состояние звука в режиме реального времени.

Система микрофона позволяет вести запись со студийными параметрами качества звука 48 кГц/24 бит, соотношением сигнал/шум 70 дБ и максимальным уровнем звукового давления 115 дБ, что обеспечивает естественное, высокоточное звучание. Микрофон LARK M2 позволяет контролировать запись различными способами, а именно, через бесперебойное воспроизведение без отключения от сети, дистанционное управление TX для записи видео с мобильных устройств, интуитивно понятный регулятор для быстрой настройки громкости и легкое переключение между монофоническим и стереофоническим режимами.

Современный дизайн LARK M2 легко дополнит индивидуальный стиль пользователя при доступной цене. Пользователи могут безопасно разметить микрофон при помощи магнитной накладки в комплекте, клипсы или новой конструкции в виде ожерелья.

Благодаря оптимальному управлению электропитанием и его эффективности, микрофон может непрерывно работать до 10 часов, позволяя пользователю сконцентрироваться на качестве контента и не переживать о том, что закончится заряд. Компактный и портативный зарядный футляр может заряжать весь комплект дважды и потребует для полной зарядки менее 1,5 часа. Версия для камеры обеспечивает общее время эксплуатации до 40 часов, а мобильная версия имеет время работы аккумулятора 30 часов с зарядным футляром. Систему можно заряжать во время использования.

Доступны четыре версии LARK M2: Мобильная (Lightning), мобильная (USB-C), версия для камеры и комбинированная версия. В каждый комплект входит большой набор аксессуаров, таких как ветрозащита для записи на открытом воздухе, кабельные разъемы для удобного подключения и специально изготовленное ожерелье для каждого устройства TX.